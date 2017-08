Los 10 objetivos de Urbanismo hasta el final del mandato

La obra más importante es conectar la Ronda Norte con la autovía. Está paralizada porque: 1º) El Juzgado no había ordenado la ejecución del aval que, para urbanizar, prestó Cajasur a la J. Compensación de Mirabueno, porque el banco, alegando un derecho, incomprensible, e inaudito, lo recurrió tratando de eludir su responsabilidad culpando a Marín y Hillinger S L, promotor. 2º) La Junta de Andalucía niega a Córdoba su participación para financiar el tramo final. El que enlaza con la autovía. Aunque el Aytº se ponga las pilas, -lo dice, y no se cree-, y haga la obra prometida, si la Junta se niega, no hay conexión. Hace dos años, Cajasur pagó al Ayuntamiento el aval, cuyo importe debió ser destinado, íntegro, a finalizar la carretera, y urbanizar lo pendiente. En dos años, el tripartito no ha hecho nada. No sabe o, mejor no quiere, que Córdoba progrese. Estrategia recurrente en todas sus actuaciones. Hoy, por más anuncios, tampoco. Perdieron el tiempo en desmontar lo encontrado del PP y uno de sus 10 objetivos lo testimonia: Tumbar lo del PP. Usan la parcela del Córdoba SDL, y olvidan la de la Biblioteca en la Rosaleda, otorgada por el mismo procedimiento. Además de haber tumbado otros proyectos. Si se me permite una expresión arraigada, - espero se publique porque no ofende a nadie, aunque sea vulgar, - exclamaré: ¡Tkyaaaaaa, chalinas! Lo que les aclaro a los Comentaristas, Sres: Lorenzo y Guzamn, para ampliarles sus conocimientos.