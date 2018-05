Tiempo estable en la recta final del certamen municipal

El riesgo de tormentas que pesó en el ecuador del Concurso Municipal de Patios tenderá a partir de hoy a desaparecer, con apenas un 20% de probabilidad de lluvia (especialmente antes del mediodía) y, mañana, con solo un 5% de probabilidad de chubascos entre la medianoche y el mediodía del viernes. El sábado y el domingo, este riesgo de lluvia baja al 0%, mientras que a partir del lunes, y ya enfilando hacia el primer fin de semana de la Feria de Córdoba, se mantendrán los días soleados y se espera un aumento de las temperaturas máximas, con cifras más acordes con estas fechas, hasta llegar a 33º C el próximo martes. Es decir, 6º C por encima de los 27º C de máxima previstos para hoy.