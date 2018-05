La ruta de Santa Marina recibe más visitas este año que el Alcázar Viejo

La ruta de patios de Santa Marina-San Agustín fue la más visitada del año 2018, por encima de la zona del Alcázar Viejo, habitualmente muy masificada, según los datos facilitados ayer por la concejala de Promoción de la Ciudad, extraídos del recuento realizado por los controladores a pie de recinto. Tras reiterar el «rotundo éxito» del programa de patios y recordar que un año más se ha superado el millón de visitas (1.008.379 en total), la concejala informó de que la ruta de Santa Marina-San Agustín, donde se encuentran los tres recintos ganadores este año (Marroquíes 6, Parras 5 y Parras 6) acapararon el 23,07% de las visitas frente al Alcázar Viejo, que aglutinó el 21,4%, y Judería-San Francisco, con el 19,56%. Por detrás, se encuentran la zona de San Lorenzo, con un 12,95% de las visitas, Regina-Realejo con un 10,3% y Santiago-San Pedro, con el 9,99%.

Este año, el Alcázar Viejo ha recibido cuatro premios en Arquitectura Antigua (cuarto, quinto, sexto y séptimo), pero ninguno está en el podio de los tres primeros. La zona de Santa Marina-San Agustín aglutina también cuatro premios, tres de ellos primeros mientras en Santiago-San Pedro hay tres, dos en San Lorenzo y Regina-Realejo y uno en Judería-San Francisco.

LAS COLAS // A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de regular las colas, la concejala consideró que estas colas no constituyen un problema y que pese a la enorme afluencia de público «el jurado ha transmitido que la gente que esperaba su turno lo hacía de forma más relajada que otros años y además venía más informada sobre lo que es la fiesta y el hecho de que se trata de casas particulares». En su opinión, es fundamental que poco a poco los visitantes vayan conociendo la idiosincrasia de la fiesta y que sepan por qué hay colas en las puertas: «Mientras la fiesta no pierda su autenticidad, las colas no deben importar demasiado». Para ella, «es inevitable que se produzcan colas cuando miles de personas tienen que acceder a un espacio reducido como un patio», insistió, al tiempo que recalcó la influencia de la meteorología en esta circunstancia. «Los días en los que ha habido mal tiempo las visitas se han reducido frente a los que ha habido sol durante toda la jornada», comentó.

Carmen González subrayó además el «salto de calidad» expresado por los miembros del jurado en esta edición de los patios y destacó que esto ocurra justo el año en que se registran «más visitas» que nunca. «Las colas no me preocupan demasiado mientras no se pierda la autenticiad de la fiesta», aseguró rotunda. Cabe recordar, sin embargo, que esta es la primera edición en la que hay controladores durante todos los días del concurso, por lo que la comparativa más fiable será posible el año que viene.

En ese millón largo de visitas registrado no se incluyen las que han recibido los patios institucionales, que están fuera de concurso y que no contaban con controlador.