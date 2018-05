Cuando uno oye en la megafonía tronante de la churrería de Hermanos Pernía que uno de los valores de sus productos es la «sostenibilidad» (supongo que cuando el churro se enfría, porque si no es difícil sostenerlo), se llega a la conclusión de que esta Feria o es la más saludable y políticamente correcta del mundo o lo intenta. Que tampoco está mal.

Y es que siguiendo por la calle Guadalquivir de El Arenal hacia la Caseta Municipal uno encuentra a la derecha la caseta cardioprotegida de los trabajadores de Cajasur, la caseta-camioneta-restaurante para celiacos, el estanco que busca evitar las mafias de vendedores de tabaco de contrabando y va dejando atrás 65 casetas que se han propugnado este año como espacios libres de agresiones sexistas. ¡Hasta el botellón, que ya comenzó la noche inaugural del pasado viernes, posiblemente sea la concentración expontánea juvenil nocturna para beber más obediente del mundo, al circunscribirse a los espacios asignados!

O sea, que no tengan miedo de ir a la Feria, que si hay un sitio sanitaria, política y socialmente seguro y tolerante en el mundo, además de controlado por mil agentes en turnos, un hospital de campaña y vías de evacuación directa a hospitales.... ese es El Arenal en la Feria. Bueno, al menos teóricamente.

Como políticamente correctos (porque para eso están estos actos, faltaría más) son los encuentros de los colectivos, de los que ya hubo una docena larga la noche del viernes. O las recepciones a instituciones, prensa y amigos, y de las que ayer hubo unas cuantas en el real, comenzando por la madrugadora inauguración oficial de la caseta del Córdoba CF (antigua de los Witis), al mediodía de un segundo día de feria, en donde uno no sabía a esa hora si iban a invitar a una cervecita o a un chocolatito con churros.

EL CÓRDOBA CF, DE FERIA / Sin embargo, en la presentación de la caseta del Córdoba CF (gran noticia para la Feria que se incopore esta institución) había cervecita tan fresquita como las sinceras palabras del presidente del Córdoba hablando del partido de hoy, de cómo lo vive, cómo lo siente y de cómo «soy capaz de bajar en el minuto ochenta al campo». El equipo se juega la temporada ante el Almería y hoy la Feria será un estadio y el estadio, una feria. Hay que esperar que todos terminemos bailando.

UN ÓRGANO ‘TREMENDO’ / Por cierto, se estrenó en esta caseta de El Arenal un vídeo, que se presentará próximamente, con el himno del Córdoba CF tocado por el órgano de la Mezquita-Catedral. ¿Puede haber algo que simbolice mejor todo lo que de heterogénea tiene la Feria de Córdoba, como?, tanto como «un Córdoba CF tolerante en el que tiene cabida todo el mundo», dijo el presidente, Jesús León. Cuando estrenen el vídeo, no se lo pierdan. Es... no se sabe, pero pone el vello de punta.

Y tras la recepción del Córdoba CF, en la primera jornada completa de la Feria llegaría la oficial del Ayuntamiento a los colectivos sociales, los artífices de la Feria, también plagada de anécdotas. Después le sucedería la de la Federación de Peñas (con dos premios a los campeones peñistas en la Fiesta de las Cruces, Los Emires y Casa de Sevilla); la del PSOE, con el secretario general de los socialistas cordobeses, Antonio Ruiz, recibiendo directamente a los asistentes en la puerta de la caseta, y la de la Muserola, con los seis premios a los participantes en la Sexta Edición del Concurso-Exhibición de Enganches de Tradición de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Por cierto, ¡qué día de caballos y enganches ayer! Lo que se dice un nivelón.

DE HÚMEDOS, A ‘ESCOZÍOS’ / El caso es que la fiesta siguió con muchísimas casetas que habían alcanzado el lleno sobre las 4 de la tarde, desafiando a unos nubarrones tormentosos que al final no descargaron en El Arenal, todo ello camino de una noche en la que llegaron jóvenes de refresco. Bueno, de refresco es un decir, a tenor del nuevo botellón en el Balcón del Guadalquivir donde se recoció más de uno. Así, se pasó de la tormentosa humedad del ambiente de la tarde a estar totalmente Mojinos Escozíos, como el nombre del grupo de Miguel Ángel Rodríguez Er Sevilla, en el concierto a medianoche en la Caseta Municipal. Por cierto, que las letras de sus canciones no son nada políticamente correctas. Pero no nos pasemos. Que una fiesta políticamente correcta en todo, todo, todo... tampoco es fiesta.

MÁS TORMENTAS... DICEN / En todo caso, si ayer no descargó la amenazante tormenta, para hoy la Aemet preveía poco menos que no será inevitable librarse de ella. Eso sí, con un tiempo fresco que no deja de ser inestable e, incluso, llegar a traicionero. Que se lo digan si no a los que les cayó un chubasco en la madrugada de ayer, sobre las 6, y se encontraron sin taxis ni refugio.