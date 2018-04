El poeta Pablo García Casado subraya que "cantar a mayo es cantar a Córdoba"

El poeta cordobés Pablo García Casado ha subrayado este martes en el pregón de apertura a los próximos 40 días festivos en la capital cordobesa que "cantar a mayo es cantar a Córdoba", a la vez que ha animado a brindar por sus protagonistas y los que visitarán, a quienes los cordobeses abrirán "de par en par la puerta" de "esta casa que se llama Córdoba", informa Europa Press.

A su juicio, en este pregón "el escritor debe huir de la retórica gastada, de lo que otros ya escribieron mejor, de metáforas que han perdido su capacidad de evocar".

Así, el poeta ha expresado que "las palabras jazmín, calleja y nenúfar parecen haberse gastado con el uso, y a fuerza de repetirse van perdiendo poco a poco su color y su perfume", si bien ha defendido que "por respeto a la botánica", procurará que "eso no ocurra". "Porque este canto a Córdoba, porque cantar a mayo es cantar a Córdoba, debe ser honesto, impuro y hasta un tanto heterodoxo", ha destacado.

Al hilo de ello, ha tenido palabras para "la belleza singular de esta ciudad", a la vez que ha proclamado que "es tiempo de descolgar las banderas de las rejas y de los balcones, y dejarlos entreabiertos para que entre el aire".

Entretanto, García Casado ha apuntado que "no hay un cordobés prototipo", sino que "cada uno es cordobés un poco a su manera, ya sea por haber nacido o por elegir vivir aquí". "Porque ser cordobés es mucho más que un apunte en el DNI, ser cordobés, como diría Valdano, es un estado de ánimo", ha enfatizado el poeta.

De este modo, ha señalado a las romerías y "quienes se ponen en camino cada año hacia la sierra buscando quién sabe si nuestro origen nómada y peregrino"; al vino, "esos taninos cercanos al opiáceo, que elevan nuestro PH a regiones de la emoción y el conocimiento"; a las flores, "de la pacífica batalla que cada año convierte las avenidas en inmensas alfombras de pétalos".

Asimismo, ha resaltado las cruces, "de ese mapa expandido por la ciudad, a la vez religioso, festivo y autogestionario"; los patios, "de esa cada vez más extraña fiesta que cada año pone el foco en las calles, y nos hace preguntarnos dónde acaba una casa, dónde empieza una ciudad", y la feria, "fiesta plural y postmoderna, que es un poco la suma heterogénea de estas ganas de vivir a la que mayo nos convoca".

LAS CITAS

En concreto, García Casado ha afirmado que "la Cata ya ha conseguido desterrar esa imagen agria y vetusta de los caldos de Montilla". Sobre la batalla de las flores, ha destacado que "la flor es el deseo de una noche, es un hombre que mira a una mujer y lanza una flor", al tiempo que "esa mujer lanza otra flor hacia otro hombre, y ese hombre hacia otro hombre, y esa mujer a otra mujer. Y así, después de la batalla, las risas, las copas, el baile, el brillo de las calles en la noche".

En relación a las cruces, el poeta ha aseverado que "una Cruz crece en cualquier sitio, como la yerbabuena", de forma que "no necesita contexto ni pretexto, sólo el deseo y las ganas de fiesta", desde el Bailío hasta Miralbaida, en una explanada de Fátima, en solares vacíos de Poniente. "Una Cruz no se la busca, aparece al encuentro de nosotros", ha manifestado, para remarcar que "la Cruz es fiesta, es flor, es una invitación a dejarnos llevar por el deseo" y "por los sentidos, al menos hasta junio, hasta que el sol achicharre los pétalos de los geranios".

En cuanto a la Fiesta de los Patios, ha asegurado que "el patio es algo más que una puerta que se abre a los que pasan. Es convertir también tu casa en la ciudad". "Quizá porque la flor es el deseo, y el deseo, como decía Cernuda, es una pregunta cuya respuesta no existe", ha señalado.

Y respecto a la Feria de Nuestra Señora de la Salud, ha declarado que es "la culminación del deseo plural", que "quizá no sea la más bella, ni se inunden de postales con su imagen las guías de los viajeros", si bien ha subrayado que "su belleza está en ese paseo de caballo y de charré, en toda la policromía de lunares y volantes que contrasta con la sobriedad cordobesa de la falda negra, el fajín y la camisa blanca".

Así, ha dicho que es "belleza en el esfuerzo de casetas que prolongan la calleja cordobesa y el patio encalado con macetas hasta el albero terrizo del Arenal", pero también ha descrito la Feria "plural y diversa", "casi sin raíces, a pesar de ser la más antigua de Andalucía".

"EL CUERPO NO ES UN OBJETO DE NEGOCIO"

Igualmente, García Casado ha defendido que no haya sitio "para las mujeres anuncio, porque el cuerpo no es un objeto de negocio". "Y tampoco para las banderas y las consignas, ni para los cobardes que se hacen fuertes entre la masa", ha recalcado García Casado, quien ha sugerido construir "para ellos una estrecha puerta de salida, y cerrémosla con llave para siempre", porque "ni en la feria ni en la vida los queremos".

Ante de finalizar su pregón, ha animado a "brindar", primeramente "por los que no están", como los poetas Pablo García Baena, porque "nadie como él supo unir lo sagrado y lo profano", Eduardo García y Nacho Montoto, "porque pocos como él celebraron la vida". Tras ello, por "tantos y tantos que se fueron a buscar fortuna lejos de Córdoba"; "aquellos que aguardan en las salas de espera de los hospitales; las abuelas que se maquillan en las residencias y marcan con su anillo el compás en la silla de ruedas; las auxiliares de geriatría que decoran el comedor de farolillos bajo la mirada severa de la supervisora".

Y ha terminado brindando por los que están, como "por la voz tibia y profunda" de Ángeles Toledano y el guitarrista Paco Serrano, que han acompañado en el acto, y "todos los que van a ser protagonistas de este mayo festivo".

Cabe destacar que en el acto celebrado en el Alcázar de los Reyes Cristianos han estado presentes la alcaldesa, Isabel Ambrosio; la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz; la concejal delegada de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, y el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Córdoba, Francisco Alcalde, entre otros representantes institucionales y autoridades.