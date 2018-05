Con la mesa puesta en El Arenal

A El Arenal se va a bailar, a reír, a cantar y también a comer y a beber. La oferta gastronómica es de lo más variada. Abarca un amplio abanico de posibilidades en cuanto a sabores, calidades y bolsillos, así que no hay excusa para no echarse algo a la boca una vez en la Feria. Según los caseteros consultados, desde hace años, el martes es el día grande de las comidas de empresa, colectivos e instituciones, que aprovechan un día supuestamente «flojo» para hacer caja poniendo la mesa a todo tipo de grupos. En casi todas las cartas encontrarán platos tradicionales como el salmorejo, la tortilla, las croquetas, los pinchitos, las berenjenas, el pescado frito y los ibéricos. También en la Celianeta de productos sin gluten. La cosa mejora según la calidad de la cocina, aunque los estándares están bastante bien por norma general.

Entre los grupos presentes en El Arenal, ayer se pudo ver a gran cantidad de técnicos y personal municipal. A las delegaciones de Participación Ciudadana, Cooperación y Asuntos Sociales se las vio en la Caseta Vecinal y en Aspa, donde el concejal Juan Hidalgo estuvo echando una mano detrás de la barra.

CIERRES INSTITUCIONALES // En días como el de ayer, en los que algunas casetas aprovecharon para hacer uno de sus cierres institucionales, tanto la concejal de Promoción de la Ciudad, Carmen González, como el concejal de Seguridad, Emilio Aumente, explicaron que en la comisaría conjunta de la policía ya se han registrado las primeras denuncias por restringir supuestamente el acceso de forma indebida. Recordaron que las casetas solo pueden cerrar la entrada a los socios en un máximo de cuatro días y siempre que hayan sido autorizados para ello. En ese caso, deben exhibir en la entrada el cartel sellado de los días de cierre previsto. También han indicado que muchos se quejan de que se les impide pasar porque el aforo está completo. «En ese caso, deberán ir pasando por orden de llegada a medida que vayan saliendo personas del interior», explica Aumente, «ya que ninguna caseta puede prohibir el paso al público o priorizar a unos sobre otros».

González, por su parte, informó de que el Ayuntamiento «está muy pendiente de controlar esto». Si se produce un incidente de estas características, recomiendan denunciar la situación ante la Policía y, a ser posible, solicitar su presencia en la entrada para que constate si el aforo está completo o no. «Cuando se recibe una denuncia de estas características, llamamos al responsable de la caseta para advertirle y, en caso de constatar la irregularidad, se le puede sancionar con un día entero de cierre de la caseta».

Los cierres institucionales se pueden realizar entre las 13 y las 21 horas. A partir de ese momento, deben abrir al público en general. Según Carmen González, aunque las casetas pueden pedir hasta cuatro días de cierre, la mayoría solicita menos porque en muchos casos resta ingresos a los caseteros.

CIUDADANOS // Por otro lado, el martes fue también el día elegido por el partido Ciudadanos para ofrecer su recepción oficial, la primera en El Arenal, ya que este año estrena caseta en la calle Guadalquivir. Una caseta que se les está quedando pequeña, a juzgar por los llenos que registran a la hora de comer desde que abrieron. El presidente de Cs en Andalucía, Juan Marín, acudió a la cita con Córdoba, lo que le permitió conocer la Feria, a la que no había acudido antes. «La portada es preciosa, impresionante», aseguró tras subrayar el impacto económico de la fiesta en la ciudad.

En el centro, Isabel Albás y Juan Marín, en la portada. Foto: SÁNCHEZ MORENO

El incendio en la caseta Fosforito le impidió reunirse con los empresarios de Apreama, asistió a la recepción de Fepamic en la Caseta Municipal y a la de la Casa del Valle de los Pedroches. Marín no pudo resistirse a probar productos de la tierra como el salmorejo y el flamenquín, que degustó en compañía de miembros del partido.

CASETAS TRADICIONALES // La caseta La Gitanilla acogió ayer la entrega de los premios que otorga la Asociación de Casetas Tradicionales (ACT) y el Consejo Regulador Montilla-Moriles. La ACT distinguió a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y a la caseta de Procono TV como la mejor de corte tradicional que no pertenece a la asociación. El Consejo Regulador, por su parte, reconoció a la caseta La Gitanilla por su labor en la puesta en valor de los vinos de la tierra. Asimismo, la asociación hizo pública la reciente incorporación de la caseta La Astillera (de la Asociación de Joyeros y Relojeros) como socio de la misma.

CASETAS POPULARES // El presidente de la Asociación de Casetas Populares, Alfonso Rosero, que no han sido distinguidas este año en el concurso municipal, explicó que hay muchas entidades que están a la espera de que se defina el modelo de feria para invertir en sus casetas porque consideran un sinsentido abordar un gasto que en un año podría no tener sentido. Rosero hizo un balance positivo de la fiesta y de la meteorología, que pese a la amenaza de lluvia está dejando días muy agradables. En cuanto a los cierres institucionales, explicó que la mayoría de sus casetas no hacen uso de esta medida.

Foto: SÁNCHEZ MORENO