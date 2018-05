«Me gusta mucho bailar y creo que no se me da mal»

Aunque el mundo de la Justicia andaba revuelto ayer por la huelga de jueces y fiscales en pro de sus derechos laborales, la feria no para y los Jóvenes Abogados se reunieron ayer en su caseta de la calle de Los Patios para entregar sus reconocimientos, uno de ellos, el Sombrero de Oro, destinado al magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba José María Morillo Velarde Pérez, por su apoyo a la joven abogacía.

-¿Cómo se siente al recibir este premio?

-Decir que es un reconocimiento podría parecer un poco pretencioso, pero sí es cierto que me hace una ilusión tremenda. Yo empecé una vez, tenía por delante un reto profesional y necesité ayuda. Toda la que me dieron la agradecí, y ahora trato de hacerlo yo lo mismo con los demás.

-¿Lo tienen más difícil ahora los jóvenes abogados?

-Creo que sí. No hay más que ver la proporción en función con la población que había entonces y la que hay ahora. Los despachos se hacen más comerciales y la competitividad es muy fuerte.

-Hoy es un día especial para jueces y magistrados.

-No es frecuente que nos pongamos en huelga, pero las circunstancias son muy serias. Llega un momento que acabas hartándote, y no se debe esconder que existen unas mejoras salariales pendientes.

-¿Qué le parece la campaña para la protección de las mujeres que se ha puesto en marcha en El Arenal?

-Es la perspectiva de género que me parece sana. Hay reacciones necesarias proporcionadas y correctas, y otras que no lo son. Evidentemente, todos los esfuerzos que se hagan para impedir hechos deplorables como estos son bienvenidos, lo que no me gustan son los excesos.

-¿Es usted muy feriante?

-Lo fui, ya no tanto. Pero, desde luego, si se da una circunstancia como la de hoy, la aprovecho hasta el último minuto.

-¿Qué casetas prefiere?

-Salmorejo y Perejil, porque fue mía hasta hace cinco años.

-¿Cómo vive usted un día de feria?

-Reuniéndome con amigos, compañeros de viaje, antiguos alumnos. Por otro lado, me gusta mucho bailar y creo que no se me da mal, así que aprovecho.

-¿Es segura nuestra feria?

-Creo que sí. Al menos, yo no he tenido ningún percance nunca. Tiene sus incidencias, pero creo que es lo normal en una magnitud de gente como la que se da estos días en esta.