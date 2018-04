Más de 20 rejas y balcones del casco histórico participan en el concurso

La edil de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, anunció ayer que el Concurso Municipal de Rejas y Balcones de Córdoba de este año se celebrará del 1 del 13 de mayo, con un total de 23 participantes repartidos por distintas calles y plazas de casco histórico de la ciudad.

En rueda de prensa, González explicó que el concurso tiene un presupuesto de 8.850 euros y prevé la concesión de seis premios (del 1º al 6º) y accésit de participación para todos los participantes, contando con el patrocinio de Carrefour.

El fallo del jurado, por su parte, tendrá lugar el 5 de mayo, según señaló la concejala en la presentación del certamen, en la que también estuvieron presentes los directores de los centros de Carrefour Zahira y Carrefour Sierra, Ricardo Castilla y Alberto Guerrero, respectivamente.

González detalló que el certamen, que coincide con el concurso de la Fiesta de los Patios de Córdoba, incluye un primer premio dotado de 900 euros; un segundo, de 750; un tercero, de 600; un cuarto de 400; un quinto de 300 y un sexto de 200 euros, y a esto hay que sumarle el accésit de participación para todas la rejas y balcones admitidas a concurso.

Para esta edición se han presentado 25 solicitudes de participación, de las cuales 23 entran a concurso; la número 24 se presenta fuera de concurso (está en el mapa de rutas, pero sin competir) y la restante quedó excluida por no ajustarse a las bases.

Carmen González resaltó la dificultad que tendrá la decisión del jurado, ya que «nuestras rejas y balcones tienen una altísima calidad y son pequeños matices los que sirven para discernir entre un primer premio o un cuarto».

Sobre las rejas nuevas y las que no se presentan este año, la concejala explicó que, «por diferenciar, hay rejas que estaban en el 2017 y que en este 2018 no se presentan. Es el caso de Puerta de Almodóvar 7, Encarnación 11, Alta de Santa Ana 5, Maese Luis 22, e Isabel II 25, y este año se incorpora nueva San Basilio 17. En cualquier caso, tras el incremento del 2017, este año se vuelve al número de participación general del concurso, que está en torno a las 25». González dijo que el Consistorio intenta darle al Concurso de Rejas y Balcones «el espacio y el reconocimiento que tiene que tener, y que no conviva a la sombra del de Patios, porque no lo merece», ya que «están cuidados con muchísimo cariño».