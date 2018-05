«He visto vómitos, desmayos, pero la mayoría... locos de contentos»

¿Nunca se han preguntado quién lleva los mandos de las atracciones más impactantes de la Feria? Una de las que causan más sensación desde hace varios años entre los adolescentes y jóvenes de Córdoba y que causan pavor a quienes sufren vértigo, por la altura que alcanza, es el Gigant XXL, más conocida como El Palo (con una altura de 73 metros y una velocidad que supera los 160 kilómetros por hora). A bordo de sus cabinas, situadas en cada extremo, el derroche de adrenalina está garantizado. El encargado de apretar los botones para que suba, baje, gire o se pare es José Torrejón, un joven de 23 años que lleva año y medio al frente de esta atracción. Parco en palabras, atiende las preguntas sin perder de vista el panel de mandos, que maneja sin titubear.

-¿Cuántas ferias llevan en lo que va de año?

-Ya van cuatro, empezamos en Sevilla y de ahí vamos recorriendo toda España. El año pasado hicimos 17 en total.

-¿Cómo empezó a trabajar al frente de esta atracción?

-Un primo mío me puso en contacto con este mundillo y decidí probar suerte en este trabajo. Me gusta mucho ir de feria en feria porque ves mundo y conoces gente de aquí y de allá. No me puedo quejar.

-¿Montarse en el Gigant XXL es tan peligroso como parece?

-Para nada, esto es muy seguro. Todos los días se revisa entero para comprobar que todo está bien.

-¿Ni siquiera para alguien con miedo a las alturas?

-Yo creo que el que tiene miedo a las alturas ni lo intenta, no se atreve a subir aquí.

<b>-¿A la gente le sienta bien subirse aquí a dar vueltas y ponerse bocabajo? Habrá visto de todo...

</b>-He visto vómitos, gente que se desmaya, mareos... pero la mayoría salen locos de contentos.

-¿Qué teme más, el calor sofocante de Córdoba o la lluvia?

-El calor me da igual, no es un problema, se aguanta bien, lo malo es que llueva porque hay que revisarlo todo más, ahuyenta a la gente... La lluvia es lo peor.

-Se le ve cansado...

-Bueno, el viernes me acosté a las 5.30 de la madrugada y a las doce estaba en planta, se duerme poco, es lo que tiene esto.

-¿Qué diría que es lo mejor y lo peor de su trabajo?

-Para mí, lo mejor es montar y desmontarlo todo, eso me encanta. Lo peor, que se echan muchas horas.