La Feria arrancará con cuatro tardes tormentosas

Malas previsiones meteorológicas (quizá las peores de las últimas diez ediciones) para el inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2018, con una probabilidad de chubascos, en muchos casos con carácter tormentoso, que se disparará en las primeras tardes y noches de la fiesta, comenzando por hoy mismo, noche inaugural del ciclo festivo.

LO ‘BUENO’ DEL PRONÓSTICO / Pero (y el que no se consuela es porque no quiere) los chubascos también tendrán un lado, como mínimo, amable. Así, los alérgicos (unos 140.000 cordobeses sufren alergias respiratorias, el 80% al olivo y el 70% a gramíneas) se verán aliviados de estos últimos días donde el sol ha disparado los alérgenos. Además, las moderadas temperaturas máximas, que estarán entre los 23 y los 29º C, permitirán una agradable estancia bajo las carpas y que los trabajadores en las cocinas no sufran el infierno de las ediciones más tórridas de la Feria. Por último, el que las casetas hayan incoporado masivamente diseños que evitan las filtraciones hará que en el interior de las carpas se soporte bien los chaparrones, que en principio no se esperan fuertes, hasta que descampe y pueda pasearse por el real.