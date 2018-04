Las cruces del Huerto, San José Obrero y Acpacys, primeros premios

Las cruces instaladas por la Hermandad del Huerto y la Asociación de Vecinos San José Obrero se han alzado este año con los primeros premios en las modalidades de Casco Histórico y Zonas Modernas, respectivamente. En Recintos Cerrados, el primer premio ha sido para la cruz de Acpacys.

El Ayuntamiento de Córdoba informó anoche del fallo del jurado de esta edición del Concurso de Cruces de Mayo, que en la modalidad de Casco Histórico distingue también a la Hermandad de la Paz con el segundo premio y a la Hermandad del Resucitado con el tercero. De igual forma, en esta modalidad, se conceden premios adicionales a la Hermandad de la Misericordia, La Soledad y el Calvario.

En zonas modernas, el segundo premio es para la cruz de la Asociación de Vecinos Cañero Nuevo y el tercero para la Hermandad de la Merced. Los premios adicionales han correspondido a la Sagrada Cena, la Alternativa Sindical de Policía y la Asociación Cultural Los Quintos. En recintos cerrados el segundo galadón se va para la Peña Los Emires (cruz en la que aparece la Lectora de Diario Córdoba) y la tercera para la Asociación de Amigos de los Niños Saharauis. Los premios adicionales son para la Hermandad San Rafael, el Santo Sepulcro y Casa de Sevilla.

Cruz de la asociación de vecinos San José Obrero, ganadora en modalidad Zonas modernas. Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

Durante la jornada de ayer, las cruces estuvieron animadas en casi todos los barrios, aunque se vieron afectadas por la bajada de temperaturas y la lluvia que apareció en distintos momentos de la tarde y la noche en la capital cordobesa.

En la plaza de San Hipólito se instala la cruz de la Hermandad de la Buena Muerte y su hermano mayor, Antonio Leiva, señalaba ayer que «está siendo una fiesta de cruces muy buena, no está lloviendo mucho y hay muy buen ambiente». Aunque la afluencia fue masiva en la noche del sábado «no tuvimos ningún incidente», afirma Leiva, quien destaca que habitualmente hay agentes de la Policía Local en su zona. Además, la seguridad privada de esta cruz impide que se realicen botellones en la plaza.

Lo mismo hacen los hermanos del Vía Crucis, que levantan su cruz de mayo en la plaza de la Trinidad. Francisco Almoguera, hermano mayor de esta cofradía, resalta que «por aquí no tenemos la masificación de otras zonas y tampoco botellón, vigilamos para que nadie se pare con bebidas que no sean nuestras, especialmente si son menores». Aunque las lluvias les han afectado a ratos, la afluencia ha sido constante y no han registrado ningún hecho de gravedad. La presencia policial ha sido más escasa en esta plaza, según Almoguera.

Cruz de Acpacys, ganadora en modalidad Recintos cerrados. FRANCISCO GONZÁLEZ

Pero la noche del sábado concentró a miles de personas en el entorno de las cruces y en la madrugada sí se registraron algunos incidentes. El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que en la zona del Palacio de Viana se produjo una reyerta entre unas 40 personas, que fue atendida por efectivos de la Policía Nacional. Según fuentes policiales, no hay detenidos por la pelea. Además, la Policía Local intervino ante «cinco conatos de reyertas en la zona de Santa Marina que se solucionaron con presencia de los agentes allí presentes», añade el Consistorio, que indica que se produjo una «importante afluencia» de público la noche del sábado, especialmente en la zona centro, entre las cruces de mayo de la Plaza de Santa Marina, Cuesta del Bailío, Cardenal Toledo, San Hipólito y San Nicolás. En estas zonas también se produjeron algunos botellones, según distintas fuentes. En Santa Marina fue necesario cortar el tráfico durante un tiempo «dada la aglomeración de personas».

Asimismo, el gobierno municipal admite que se han recibido «bastantes llamadas de quejas de los vecinos por molestias, como consecuencia del paso y aglomeración de personas por las calles del entorno de las cruces de Santa Marina, Cardenal Toledo, Bailío y San Nicolás». Parte de las solicitudes telefónicas de vecinos se han atendido con presencia policial, «otras no ha sido posible, por tener las patrullas ocupadas en otros servicios», indica la nota municipal.

Este año, los agentes de la Policía Local han decidido no cumplir la productividad (un plus por trabajar en días de descanso que además no cobran desde hace más de un año) en protesta por la escasez de personal y la falta de un convenio actualizado.

Miguel Martínez, secretario provincial del Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos de Córdoba (Siplb), mostró su esperanza en que las negociaciones con el gobierno municipal, «que están completamente paradas ahora», puedan retomarse para impedir un conflicto laboral en la Feria de Córdoba. Martínez señaló que los agentes «ya están muy cansados y exigen un compromiso serio de que se ampliará la plantilla de la Policía Local y se negociará un convenio». Si esto no ocurre, la escasez de efectivos poiciales puede complicar la movilidad en la Feria de la Virgen de la Salud. Martínez pidió paciencia y disculpas a la ciudadanía por las molestias que les pudiera causar esta medida, «pero lo que queremos es prestarles un mejor servicio», afirma el secretario provincial del Siplb.