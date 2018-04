El Ayuntamiento ya tiene listo el plan de tráfico para la romería de Santo Domingo

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública, pone en marcha este domingo, 22 de abril, el Plan de Especial de Tráfico y Seguridad de la Romería de Santo Domingo. Según informa el Ayuntamiento, el plan incluye medidas para garantizar la seguridad de las personas, la fluidez del tráfico y el desarrollo adecuado de la romería, lo que requiere la actuación coordinada de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil de Tráfico, el Departamento de Movilidad del Consistorio y el Servicio de Voluntarios de Protección Civil, además de cobertura sanitaria y personal auxiliar para el área de aparcamiento.

Así lo ha indicado explicado este viernes, el teniente de alcalde de Presidencia y de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, que ha subrayado el “esfuerzo municipal” así como “la labor conjunta” que se realiza por parte de los distintos cuerpos de seguridad para que la celebración del intenso calendario festivo pueda disfrutarse con las garantías necesarias”.

DESDE LAS 8.00 HORAS DEL DOMINGO

El plan se activa desde 8.00 horas del domingo hasta la finalización de la Romería y tiene como objetivos “celebrar la tradicional jornada, compatibilizando la fluidez del tráfico y la seguridad de las personas con la festividad propia del evento, tanto en la zona de organización de la comitiva como a lo largo del recorrido urbano y en la Urbanización de Santo Domingo, donde finaliza”.

También tiene el propósito de establecer “una adecuada situación de estacionamiento en el lugar de celebración, así como velar por unas condiciones que permitan una evacuación del lugar en caso de ser necesario en suficientes condiciones de seguridad”.

ITINERARIO

Señala como itinerario, tras la concentración en Avda. República Argentina: Avda. Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Plaza de Colón, Acera de Guerrita, Cruce del Pretorio, (parada ofrenda floral en el Monolito) Avda. del Brillante, Avda. de San José de Calasanz, Cruce de Barriada del Naranjo (Puentecillo), Carretera CO 3408, hasta la llegada a la Cruz que tomará el Camino de Santo Domingo CO 3407, hasta alcanzar el Santuario de Santo Domingo.

Para el traslado de las carrozas, a las 7.45 horas se comisionará un servicio de Policía para acompañarlas desde los estacionamientos del Arcángel, hasta la Avda. de República Argentina.

MEDIDAS DE TRÁFICO EN REPÚBLICA ARGENTINA

Con tiempo suficiente se procederá al corte del tráfico rodado de vehículos de la Avda. de República Argentina, desviando el tráfico rodado por el carril de servicio de la misma avenida, hasta la salida de la comitiva.

Las carrozas, se situarán en el margen izquierdo de la calzada dejando espacio para salir los vehículos estacionados en el lugar, tanto que la seguridad de los demás usuarios lo permita.

Momentos antes del inicio de la cabalgata se procederá al corte de tráfico en el Paseo de la Victoriam por lo que los vehículos procedentes de la Avda. del Conde de Vallellano se desviarán hacia Avda. del Aeropuerto y los procedentes de este última hacia la Avda. Conde de Vallellano o Doctor Fleming. Excepto el Bus y Taxi, y los residentes y usuarios del Parking que se incorporarán detrás de la comitiva hasta la llegada a su destino.

DURANTE EL RECORRIDO

Se dispondrá de un servicio de Policía Local necesario para proceder a cortar el tráfico en las vías y proceder a desviar el mismo con el objeto de que se posibilite que la cabalgata realice todo su recorrido sin que circulen en sentido opuesto al sentido de la marcha.

OFRENDA FLORAL EN EL PRETORIO

A la llegada de la Comitiva al Cruce del Pretorio, se detendrá la misma procediendo a realizar una ofrenda floral al monolito en conmemoración de las agentes de la Unidad de Seguridad de la Policía Local de Córdoba María de los Ángeles García y María Soledad Muñoz, asesinadas el 18 de diciembre de 1996 por los atracadores de la banda que asaltó una sucursal bancaria en la capital.

HACIA LOS VILLARES

Con la finalidad de dar una alternativa al tráfico de vehículos que circule por la carretera de los Villares, y en el momento temporal que la comitiva se encuentre en las proximidades del cruce de Avda. del Brillante con Avda. del Calasancio, se procederá a comunicar al Subsector de Tráfico (vía sala de comunicaciones) el lugar donde se encuentra la comitiva, al objeto de que por dicho cuerpo proceda a realizar los desvíos pertinentes en el cruce de los Villares.

Una patrulla de Policía Local se situara en el cruce del Calasancio con C/ Madres Escolapias- y c/ Escultor Ramón Barba para desviar por estas últimas el tráfico procedente de ctra de los Villares, c/ Sansueña, etc..

A la llegada al Santuario a las 11.45 horas aproximadamente, las carrozas se agruparán en la explanada situada a la izquierda del Santuario. A las 18.00 horas, se agruparán las carrozas para que, en una única tanda, un servicio de Policía Local las acompañe de regreso a la ciudad, al Estadio del Arcángel.

MEDIDAS DE TRÁFICO Y SERVICIO EN EL SANTUARIO

El servicio de Policía Local en el Santuario de Scala Coeli tendrá como misiones la supervisión de la señalización en la zona residencial y la vigilancia de estacionamientos en la zona peatonal para impedir que estacionen junto a los olivos, e indicar el estacionamiento de la explanada. Una vez completo dicho estacionamiento, se prohibirá el paso a dicha zona excepto los vehículos autorizados con tarjeta blanca.

Se velará para que quedé expedita la zona del Cerro de las Cruces, donde se encuentra reservado el Helipuerto y el acceso a las viviendas.



Distintas dotaciones vigilarán que no se realicen estacionamientos indebidos y que se garantice en todo momento el acceso a viviendas así como las vías de evacuación. El Plan también recoge un control de acceso en la zona peatonal, que podrán atravesar solamente los vehículos que porten tarjeta de autorización con matrícula del vehículo expedida por la Hermandad (de color Blanco).

Se prestará servicio en la zona peatonal, impidiendo el estacionamiento de los vehículos en la zona terriza junto a los olivos e informando a los usuarios del estacionamiento en la explanada (habrá vallas y cinta policial).

En todo el estacionamiento previsto en la Urbanización, zona de la ermita y terrenos aledaños, se ha dispuesto un servicio de vigilantes de estacionamientos, regularizados y con distintivo, que se encargarán de ordenar adecuadamente el estacionamiento de los vehículos.

ACCESO Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 1 Y 2

Se establecen dos zonas de estacionamientos públicos y controlados por controladores de estacionamientos, cuyo uso se detalla a continuación. Las vías de las urbanizaciones adyacentes al santuario, (Zona 1 y 2), que será libre hasta que los estacionamientos queden completos. Llegados a este estadio se cortará el tráfico de entrada a las mismas a excepción de los vehículos de los residentes y propietarios de parcelas, que portaran una tarjeta genérica, emitida por la Comunidad.

Estacionamientos terrizos de la explanada con acceso por la zona peatonal: Dichos estacionamientos serán públicos, hasta que estos queden completos, llegado a este estado solo tienen acceso los vehículos con tarjeta con reseña de la matrícula, no estando autorizado a estacionar en las zonas peatonales.

Al objeto de garantizar una fluidez de tráfico en la zona y evitar un colapso en la mismas, cuando se constate la ocupación total de los estacionamientos disponibles se procederá a comunicar a la Guardia Civil, tal circunstancia al objeto de que proceda al corte del tráfico en el cruce de la carretera de los Villares con el Cruce de acceso al Santuario de Santo Domingo, (Carretera CO 3408), a excepción de los vehículos de dos ruedas y a los residentes y propietarios de la parcelas de las zonas, portando estos últimos una tarjeta expedida por la comunidad de propietarios, procediendo a la apertura de nuevo cuando la situación quede normalizada.

