Este año no se aplicarán medidas especiales en BIC

En esta edición de las cruces, el Ayuntamiento no tomará medidas especiales en zonas que son Bien de Interés Cultural. Aunque la delegación de Seguridad y Vía Pública, que dirige Emilio Aumente, ha enviado el listado de cruces a Urbanismo para que informe si sus barras afectan a zonas BIC y ha pedido una relación de estos bienes de cara a próximos eventos, en esta edición no dará tiempo de aplicarlas, según admite el concejal, pero irán estudiando la situación de cara al año que viene. Su idea es que Urbanismo informe de si hay afección a un bien en el caso de que una barra esté a menos de 50 metros antes de dar el permiso. Urbanismo, por su parte, no tiene conocimiento de esta petición de información y trabaja en los criterios que se aplicarán en zonas protegidas. Urbanismo elaborará un plan de gestión de la zona Patrimonio de la Humanidad.