Zapatero ve prejuicios en Cataluña contra Díaz por ser mujer y andaluza

El expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer que su reto es «deshacer» los «prejuicios» en Cataluña contra la candidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, por ser mujer y andaluza, como a su juicio ocurrió también con Carme Chacón por su género y origen.

Zapatero se reunió con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en la sede socialista en Barcelona, donde por la tarde protagonizó un acto con militantes junto al diputado vasco Eduardo Madina, ambos como embajadores de la campaña de Susana Díaz.

Antes, el expresidente almorzó con alcaldes y cargos socialistas cercanos a la candidatura de Díaz en Cornellà de Llobregat (Barcelona), mientras que Madina lo hizo con un grupo de militantes en Barcelona.

En declaraciones a los medios, Zapatero confía en que el debate en las primarias socialistas «sea intenso sobre contenidos, con coherencia, voluntad de mayoría, credibilidad y, como siempre en la política, sobre deshacer prejuicios».

«Aquí, en Cataluña, hay voces que, y no me refiero al PSC, que han puesto encima de la mesa prejuicios sobre el proyecto político de Díaz», ha denunciado.

En este sentido, agregó, «hay un prejuicio que no me resisto a comentar: en la historia del PSOE ha habido normalmente candidatos y pocas candidatas. Pero he podido constatar como testigo directo que cuando hay una candidata se tiene en cuenta el origen. Ya pasó con Chacón, que era catalana y era un problema. Y ahora Díaz, que es andaluza y es un problema».

«Pero, ¡oh!, qué casualidad -ha proseguido-, no lo escuché nunca sobre Felipe González, Rubalcaba o yo mismo, que fuéramos de Sevilla, León o Cantabria. Por lo tanto, sí, hay que deshacer prejuicios y quiero contribuir a deshacer prejuicios».

Se mostró «convencido» de que Díaz, que visitará Cataluña el miércoles, «expondrá con coherencia y visión de futuro lo que ha de ser una respuesta que pasa por dos palabras por las que tendremos que luchar con intensidad y marcan el futuro de Cataluña y España: diálogo y pacto».

«Y alguien en algún momento tendrá que tomar la iniciativa de recuperar ese diálogo para buscar un pacto», ha agregado.

Preguntado sobre la propuesta de Pedro Sánchez acerca de reconocer a Cataluña como nación dentro de una nación de naciones, Zapatero ha asegurado que desea «un liderazgo del PSOE activo, no declarativo, o tan activo como declarativo, y temas como Cataluña hay que echárselos a la espalda y mojarse, que significa dialogar».

«Liderazgo político no es dejar que el viento te lleve para un lado o para otro. El liderazgo es que, cuando el viento venga, tener la fuerza, firmeza y convicciones de defender tu proyecto y tu coherencia», ha aseverado.

«Más allá de nación o nacionalidad, donde seguramente habrá posiciones para todos los gustos, lo prioritario -ha dicho- es dialogar, pactar y hacer una hoja de ruta de posibles temas concretos para el diálogo”, no solo entre fuerzas políticas, sino “con la sociedad catalana», ya que «Cataluña es esencial».

«No tengo ninguna duda de que la mayoría que apoyó el Estatut de 2006 se puede reencontrar en un nuevo proceso de acuerdo entre el Estado y las instituciones catalanas», ha opinado Zapatero, que ha recordado a los catalanes que «la historia demuestra que de un antagonismo recíproco solo surge que las cosas no cambien nunca y el estancamiento».