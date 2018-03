Seis mil personas exigen no tocar la prisión permanente revisable

Alrededor de 6.000 personas, se concentraron ayer en Huelva para apoyar a familiares de menores víctimas de muertes violentas al grito de «no estáis solos» y exigir la no derogación de la prisión permanente revisable. Fue en la Plaza de las Monjas, en un acto cargado de emoción y recuerdos, en el que se dio voz a padres, madres y abuelos de las víctimas como Mari Luz Cortés, Diana Quer, Ruth y José, Marta del Castillo, María Domínguez y otros llegados de distintos puntos de la geografía española, y en el que han tenido también cabida la música y la poesía.

Todo comenzó con un gran aplauso de apoyo de la sociedad onubense a los familiares de estas víctimas concentrados en el templete de dicha plaza, no sin antes escucharse la canción «Girasoles» de Rozalén -preferida del niño Gabriel-, para, a partir de ese momento dar paso a la reivindicación, a un llamamiento unánime a la clase política que está en pro de esa derogación para que recapacite y se mantenga el instrumento de la prisión permanente revisable. Juan José Cortés agradeció a toda Huelva y España «el compromiso que tienen con nosotros, con todos los padres y familiares y con la prisión permanente revisable. No vamos a parar ni a callar hasta que ésta se quede para siempre, no queremos a los asesinos que no se pueden reinsertar en la calle, los queremos en la cárcel; nosotros no actuamos por venganza en modo alguno, lo único que queremos es la seguridad y la protección de nuestros hijos», remarcó. Juan Carlos Quer, quien leyó un manifiesto en defensa de esa herramienta penal, destacó que la presencia de esas miles de personas en Huelva pone en valor «la sociedad tan solidaria que tenemos, que representan a ocho de cada diez españoles, que piden que sí o sí se mantenga la prisión permanente revisable que nos proteja de tanto violador y de tanto depredador y evitemos con ello poner nuevos cadáveres encima de la mesa». Antonio del Castillo fue especialmente duro con el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo: «Más vale que se quede en la política, porque no queremos a un juez que anteponga a los malos a la familias y a las víctimas», advirtió.