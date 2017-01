Rubalcaba plantea renovar el proyecto del PSOE para ganar elecciones

El exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que el partido es «como un roble centenario» que «lo aguanta todo» porque tiene «unas raíces poderosísimas», aunque ahora debe «revisar su proyecto».

Alfredo Pérez Rubalcaba reivindicó ayer los logros, la historia y el futuro del PSOE, en Alcalá de los Gazules (Cádiz), un emblemático bastión del socialismo que este fin de semana celebra con unas jornadas el 130 aniversario de su constitución. En su intervención, Rubalcaba aseguró que al PSOE le toca ahora «revisar su proyecto».

«Si lo hacemos, volveremos a ganar las elecciones y a gobernar», afirmó, tras pedir al partido no olvidar «nuestros principios, nuestras raíces, porque esos son los que nos han traído hasta aquí». «Sin proyecto no ganamos», insistió el exlíder socialista, que no hizo ninguna referencia en su intervención a su posición ante la decisión del partido de elegir a su próximo secretario general.

Pérez Rubalcaba bromeó incluso sobre el interés mediático que ha despertado su intervención en estas jornadas, que hoy clausura la presidenta andaluza y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, casi al mismo tiempo en el que el líder del PSOE Pedro Sánchez mantendrá un encuentro con militantes en Sevilla.

El exvicepresidente no expresó su opinión sobre los futuros liderazgos en el partido y sí insistió en que «tener un buen proyecto y que la gente perciba que somos capaces» es «estratégico para el PSOE» en estos momentos.

El ex secretario general del PSOE arremetió contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias, y su «obsesión enfermiza» por «desvalorizar» y «desprestigiar al PSOE». Criticó el número de veces que el líder de Podemos «habla del PSOE», hasta extremos que le parecen «una enfermedad».

Para Rubalcaba la «obsesión enfermiza» de Podemos por «desvalorizar» y «desprestigiar al PSOE», recurriendo incluso a una «crítica mentirosa a la transición» porque «se trata de desprestigiar a quienes la hicimos».

Rubalcaba recordó que si hoy «estamos donde estamos», con un gobierno del PP, es porque Podemos no quiso abstenerse para apoyar un gobierno del PSOE. No lo hicieron porque «creían que nos podían ganar y dijeron ‘vamos a la segunda vuelta que les ganamos’». Al ser preguntado por un asistente al acto sobre si cree que el PSOE y Podemos podrían llegar a algún tipo de pacto, indicó que se han dado a nivel municipal o autonómico, pero lo ve más difícil a nivel nacional. «Podemos ha abrazado el estado de la autodeterminación» porque «quería quitarnos votos en Cataluña» y «lo hicieron».