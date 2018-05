PSOE y PP niegan presiones a Alaya para frenar la instrucción

El PSOE-A negó ayer rotundamente las acusaciones de la juez Mercedes Alaya sobre las presuntas presiones políticas al CGPJ de la presidenta, Susana Díaz, mientras que el PP-A también rechazó que pidieran apartarla de la investigación de los cursos de formación, garantizando que querían que continuara.

La polémica ha surgido después de que Alaya haya acusado al PP y al PSOE, en una entrevista en ABC, de haberla apartado del caso de los cursos de formación y del resto de las macrocausas que juzgaba por «el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación, porque había visto ya cosas asombrosas». Además, la jueza ha asegurado que Díaz «contactó» con el CGPJ para «sugerir o protestar» en relación a los ERE.

Los socialistas han sido tajantes a la hora de negar estas acusaciones y han calificado de «inaudito» que arremeta contra «todo y contra todos, contra el CGPJ, el TSJA, contra jueces, partidos e instituciones».

«Son declaraciones sorprendentes, es algo inaudito. Estamos ante una situación sin precedentes. Esta señora lanza acusaciones contra todo y contra todos, contra el CGPJ, el TSJA, contra jueces y juezas, contra partidos e instituciones», detalló el número dos de los socialistas andaluces, Juan Cornejo. Subrayó que su partido «siempre» ha respetado las decisiones judiciales y que seguirá siendo así, por lo que ha opinado que le gustaría que otros, incluidos jueces y juezas, «tengan el mismo respeto» por los procesos y decisiones judiciales. Para el dirigente socialista, «debe ser» el Consejo General del Poder Judicial el que se pronuncie ahora.

Por parte del PP-A, su presidente regional, Juanma Moreno, negó que su partido y el PSOE hubieran «pactado» para paralizar la instrucción de la jueza Mercedes Alaya y apartarla de la causa de los ERE y de los cursos de formación. «Jamás he pactado ni he llegado a un acuerdo para que se investigue o se deje de investigar no se qué», afirmó Moreno, quien aseguró que «si casos como éste han conocido la luz ha sido gracias al PP».

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez, criticó que PSOE y PP «no hayan puesto facilidades» a la hora de resolver los casos de corrupción. Por parte de Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, anunció que van a pedir explicaciones al Gobierno andaluz en el Parlamento, aunque ha dicho que no les sorprenden estas declaraciones.