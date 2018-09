El PSOE dice estar «fuerte y sólido» para afrontar un adelanto electoral

El PSOE de Andalucía cree que ha sabido «conectar con la ciudadanía» y se ve como un partido «fuerte y sólido» para afrontar un adelanto electoral, si bien la fecha exacta «corresponde» a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, subrayó ayer su secretario de Organización, Juan Cornejo. Aunque no quiso confirmar el previsible anticipo electoral, el número dos del PSOE andaluz ha admitido que no se puede ocultar que la situación no es la misma que la de antes», en referencia a la ruptura del acuerdo de investidura por parte de Ciudadanos. «No estamos en la misma situación, tenemos ahora cuatro partidos enfrente dedicados a ver cuál es la situación más rentable (electoralmente) porque nuestro compañero de viaje, sin ninguna razón, obedeciendo a una estrategia nacional, ha decidido romper», recalcó en alusión a la formación naranja.

No obstante, ha recordado que Andalucía afronta ya «prácticamente, el último semestre de la legislatura», con lo que la situación no es la misma que si se convocaran elecciones en el segundo o tercer año de la legislatura. Ha recordado, además, que las distintas convocatorias electorales previstas en España «acortan el plazo» de la convocatoria de los comicios andaluces, y ha incidido también en que todas las formaciones políticas han defendido «siempre» que éstas se celebren en solitario. Preguntado por si el PSOE descarta entonces que el Gobierno andaluz presente un proyecto de Presupuestos para el 2019, recordó que hay unas cuentas «en vigor» hasta diciembre de este año, y añadió que en esta ocasión «no es lo mismo» que en los años anteriores de la legislatura porque no hay un acuerdo con Ciudadanos. «No es cuestión sólo de presentar unos presupuestos, sino de la posibilidad de que haya un acuerdo para que salgan adelante», ha esgrimido, aunque no ha descartado que se presente un proyecto si el Congreso de los Diputados aprueba la nueva senda de gasto para el 2019 porque «no es lo mismo que Andalucía pueda contar con 1.100 millones de euros más que no». El responsable de Organización del PSOE-A ha cargado contra Ciudadanos y ha llamado la atención sobre su «derechización galopante» y su «dependencia total» de la dirección nacional del partido. Cornejo también hizo un llamamiento a los votantes de la «liquidada» Izquierda Unida (IU) para que se sumen al proyecto socialista, después de que la federación de izquierdas haya sido «fagocitada» por Podemos. «Siempre van a tener abiertas las puertas de la casa de la izquierda», zanjó.