El PSOE activará antes del verano en Andalucía su maratón electoral

El PSOE pondrá en marcha antes del verano, al menos en Andalucía y Navarra, la maquinaria para elegir a los cabeza de lista a las elecciones autonómicas y municipales de 2019, según adelantó ayer el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, informa Europa Press.

«Andalucía las va a hacer (primarias antes del verano) y alguna otra federación que va a hacer autonómicas, por ejemplo Navarra, y están pensando si también municipales», declaró Ábalos, que no descarta que alguna otra federación también abra este proceso de elección de candidatos antes del verano.

En principio, las elecciones autonómicas en Andalucía están previstas para marzo de 2019. Eso si no hay adelanto electoral. Ábalos reconoce desconocer si finalmente se adelantarán. «Pero en cualquier caso, lo haya o no lo haya (adelanto electoral) son las primeras» elecciones que habrá ese año, cuando coincidirán en mayo las municipales, autonómicas --en la mayoría de los territorios-- y europeas.

REELECCIÓN DE SUSANA / Como la presidenta andaluza, Susana Díaz, opta a la reelección, materialmente no habrá primarias para elegir el candidato socialista a la Junta, porque el reglamento que desarrolla los Estatutos Federales del PSOE establece unos requisitos muy exigentes para forzar primarias allá donde gobiernan los socialistas.

Lo mismo ocurre con los ayuntamientos gobernados por el PSOE, por lo que en Andalucía las primarias se limitarán a algunos municipios donde los socialistas están en la oposición. Es el caso, por ejemplo, de Cádiz, Málaga o Almería.

Allí donde finalmente haya una competición entre varios candidatos, serán primarias en las que sólo podrán participar militantes del partido, pues así lo ha pedido la dirección regional, en palabras del ‘número tres’ del partido.

También en Navarra el proceso de primarias para elegir al candidato a la presidencia autonómica se limitará a los militantes por expreso deseo de la dirección regional. En este territorio no gobiernan los socialistas y el partido lo lidera María Chivite, que fue reelegida en julio pasado sin que se presentara ningún rival, por lo que podría no tener tampoco competencia en esta ocasión. A falta de que algún territorio más decida abrir el proceso de elección de candidatos antes del verano, Ábalos descarta que Madrid esté entre ellos y eso que la dirección federal aún no ha elegido a su candidato, o mejor dicho candidata, --ésa es la preferencia de Pedro Sánchez-- al ayuntamiento de Madrid.

El secretario de Organización tan sólo se ha atrevido a señalar que la persona que opte por el PSOE a la alcaldía de Madrid será lo suficientemente conocida como para no necesitar mucho tiempo para darse a conocer entre la ciudadanía.