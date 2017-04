Ocho detenidos en Sevilla por causar desórdenes en la "Madrugá"

Ocho personas han sido detenidas en Sevilla esta madrugada por intentar causar disturbios al paso de las procesiones de la 'Madrugá' en actos aislados de gamberrismo y vandalismo sin aparente conexión, según han informado a Efe fuentes municipales.

La Policía sigue investigando los hechos en los que han participado los detenidos y está revisando las imágenes que hayan podido grabarse sobre estos hechos, que han consistido en gritos de amenazas y golpes en el suelo cerca de concentraciones de gente, al paso de las cofradías.

También se han registrado contusionados, según las fuentes municipales que, sin embargo, no han concretado ni el número de afectados ni su gravedad.

Estos hechos han dado lugar a carreras de gente que se han registrado poco después de las cuatro de la madrugada, y una de sus consecuencias ha sido la ruptura del cortejo de la Esperanza de Triana, algunos de cuyos músicos han informado en las redes sociales de que no podían continuar por el desorden causado.

Las detenciones se corresponden a cuatro intervenciones policiales distintas que, según las primeras investigaciones, no guardan relación entre sí y algunas de las cuales se han producido en la zona de Marqués de Paradas, transitada por alguna de las seis cofradías de la 'Madrugá'.

Las fuentes han asegurado que se están instruyendo diligencias por desorden público para su posterior puesta a disposición judicial de los ocho detenidos.

El dispositivo especial de seguridad de la Semana Santa sevillana está integrado por 3.500 efectivos entre policías nacionales, locales y guardias civiles, y el grueso de este operativo permanece desplegado durante la "Madrugá".

Las fuentes han informado de que las cofradías que aún están en la calle siguen su itinerario sin ninguna incidencia.

Las seis cofradías que salen en procesión en la "Madrugá", entre las que se encuentran algunas de las más populares y de mayor devoción de Sevilla, como la Macarena o el Gran Poder, reúnen en torno una gran afluencia de público desde el momento de su salida hasta el de la recogida en sus templos, ya en la mañana de hoy.

Sólo estas seis cofradías ponen en la calle a unos 11.400 nazarenos.