Moreno promete a los mayores que acabará con las listas de espera

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, señaló ayer en el municipio malagueño de Marbella que, si es presidente de la Junta, terminará con las listas de espera sacando a los «señores políticos» de la sanidad pública y creará un estatuto para que los derechos de las personas mayores ocupen un lugar destacado para el Gobierno regional. Moreno insistió en un acto con personas mayores, junto a los presidentes del PP de Málaga y Marbella, Elías Bendodo y Ángeles Muñoz que, si es presidente, acabará con las listas de espera, para lo cual no tiene «una varita mágica, pero sí todo el sentido común del mundo y los señores políticos, sean del PP o del PSOE, tienen que estar fuera de la sanidad pública de Andalucía». Moreno destacó la labor de los profesionales sanitarios de Andalucía y lamentó que dependan de «políticos del PSOE con el carnet en la boca que no saben gestionar y que nos generan un problema». «Me quiero sentar con los profesionales sanitarios y diseñar un modelo de gestión que sea eficiente y cubrir las plazas vacantes en una comunidad autónoma con mucho desempleo y lograr así que la sanidad funcione como funciona en otras comunidades», agregó. Asimismo se preguntó: «¿Qué está pasando en la Junta para que las pruebas diagnósticas que se tienen que hacer muchas personas tarden semanas o meses? ¿Por qué no podemos disfrutar de los fármacos de los que disfruta el resto de comunidades de España?». Al respecto afirmó que hay que «acabar con esto», pues «la sanidad tiene que estar siempre en estado de revista y ser una garantía al servicio de todos», aseguró. Moreno añadió que una de las primeras medidas que adoptará, si es presidente de Andalucía, será la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad autónoma y evitar así «que nuestros mayores tengan que perder sus bienes». Moreno lamentó también que Andalucía esté «la cuarta por la cola» en España en número de plazas residenciales públicas y privadas para mayores y que la región tenga, señaló, a unos 90.000 dependientes en lista de espera, «en un limbo que nadie es capaz de resolver», remarcó.