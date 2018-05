Medel dice que el convenio marco nunca pasó por el consejo de IDEA

El expresidente de Unicaja Braulio Medel, que fue miembro del Consejo Rector de la agencia pública IDEA de 1987 a 2008, declaró ayer que el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y este ente para que IDEA pagara las ayudas investigadas en el caso ERE no se pasó al Consejo Rector, informa Efe. Medel declaró como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía. Este «procedimiento específico» se implantó en 2001 mediante la firma de un convenio marco entre la Consejería de Empleo -cuya Dirección General de Trabajo concedía las ayudas- y el ente público IFA (luego llamado IDEA), que las pagaba con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía, para eludir la fiscalización previa.

Medel ha asegurado que aunque su participación en las reuniones del Consejo Rector de IDEA fue «de baja intensidad» y «decreciente» e incluso «simbólica» en el periodo investigado, a raíz de la causa se ha preocupado de revisar las actas de las sesiones, ya que sólo asistió a cuatro en ese periodo. De la lectura de las mismas ha concluido de forma rotunda que «el convenio marco no fue nunca aprobado, ratificado ni se entregó en ninguna sesión del Consejo Rector» y en ningún acta figura como anexo ni en la documentación que ha revisado de aquella época que recibía cuando no asistía a las reuniones lo ha encontrado. La única referencia son «dos líneas» en el acta de una reunión del 23 de julio de 2001 -una semana después de la firma del convenio el 17 de julio- en las que se indica que el presidente del ente público informa a los consejeros de un convenio firmado con la Consejería de Empleo para materializar a través del IFA el pago de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. En base a ese convenio marco, para cada ayuda concreta se firmaban convenios particulares entre la Dirección General de Trabajo e IFA/IDEA para que el ente abonara dichas ayudas con fondos que recibía de la Consejería de Empleo.

De las cuatro sesiones entre 2001 y 2008 del Consejo Rector a las que asistió Braulio Medel, solo en una de 2006 se aprobó un convenio particular para pagar ayudas concretas y según ha explicado en dichos convenios particulares que encomendaban el pago al ente público se indicaba que la «documentación relativa a esa operación figuraba en la Consejería de Empleo». Ha insistido en que el Consejo Rector de IFA/IDEA «no recibió ningún informe de la Intervención porque entre sus competencias no figuraba el control financiero del ente». Y recordó que al Consejo Rector no llegó «nunca» una alerta, señalando que «se supone que hay un departamento de asesoría jurídico lo suficientemente capacitado y eficiente» para emitir los informes del Consejo Rector.