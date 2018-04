La Junta pide «valentía» a Rajoy para abordar la financiación

El Gobierno andaluz instó ayer al presidente del Ejecutivo de la nación, Mariano Rajoy, a abordar con «valentía y honestidad» el problema de la financiación autonómica, y confió en que se consigan «resultados» en la reunión que mantendrá hoy con la presidenta de la Junta, Susana Díaz. «Tiene un excelente momento mañana (por hoy) para abordar el problema de la financiación con la presidenta de una de las comunidades más importantes de este país», subrayó el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, tras el Consejo de Gobierno, informa Efe.

Tras recalcar que «se acabó el tiempo de las excusas», insistió en que Rajoy «tiene que dar una respuesta, y tiene que darla ya». Según el portavoz, si el presidente del Gobierno no satisface tampoco hoy la demanda de Andalucía, la Junta seguirá insistiendo a través de los «cauces adecuados» para que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). «Seguiremos exigiendo, con el respaldo de los partidos políticos (al documento aprobado por el Parlamento andaluz) y de ese amplio plantel de organizaciones sociales y económicas que se aborde el modelo que reclama Andalucía», avisó.

Preguntado sobre qué hará la Junta si Rajoy no pone fecha a la convocatoria del CPFF o si no adopta ningún compromiso en la reunión, dijo: «¿Se puede esperar que un presidente se quede en silencio? Yo creo que no». Incidió en que lo que quiere Susana Díaz es que «se escuche, no sólo al Gobierno andaluz, sino a la gran mayoría de los ciudadanos». «Ante ese acuerdo alcanzado en Andalucía tiene que mover ficha, atender los requerimientos de la gran mayoría de los andaluces y darles una respuesta justa y sin esperar un minuto más», reiteró. Así, recordó que la renovación del modelo de financiación autonómica lleva un «retraso» de algo más de cuatro años y la «promesa» de Rajoy de que el Gobierno presentaría una propuesta «va a cumplir cuatro meses».