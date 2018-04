El juez cuestiona a Fernández sobre sus «contradicciones»

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal que enjuicia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a 22 exaltos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y las directas a empresas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, cuestionó ayer durante una hora aproximadamente al exconsejero de Empleo Antonio Fernández sobre las «contradicciones» entre su declaración en fase de instrucción ante la jueza Mercedes Alaya y la prestada en esta vista oral, informa Europa Press.

El presidente del tribunal reprodujo una serie de preguntas y sus respectivas respuestas del acta de la declaración del exconsejero ante la por entonces jueza de Instrucción número 6 de Sevilla que comenzó el 20 de abril del 2012 y que duró cuatro días --tras la que Alaya ordenó el ingreso en prisión de éste--, preguntando con insistencia a Antonio Fernández si ratificaba su respuesta o no.

Esta situación provocó la protesta del abogado defensor de Antonio Fernández porque su cliente no estaban entendiendo el «plano lógico» de las preguntas que estaba realizando el presidente del tribunal por «agotamiento y cansancio», solicitando por ello la suspensión de la declaración para continuar hoy miércoles o un breve receso para poder reunirse con su representado. El juez afirmó que «no es cansancio, sino que no quiere responder».

Fernández, al inicio de su declaración en la vista oral el pasado Lunes Santo, no ratificó su declaración ante Alaya porque «la transcripción de la misma no refleja ni lo que dije ni lo que quise decir, aunque eso no quiere decir que no dijera la verdad». Posteriormente y tras la lectura durante su declaración durante el juicio del acta completa, a petición de la acusación que ejerce el PP-A, Antonio Fernández, que confesó que se sintió «absolutamente inseguro, indefenso y acosado» durante los cuatro días que duró su declaración ante Alaya, insistió en que no la ratificaba, aunque afirmó: «En ningún caso me retracto de nada, pues dije la verdad entonces y ahora».