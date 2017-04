Juan Carlos recuerda la Expo 92 como ejemplo del empuje de España

El rey Juan Carlos ha asegurado que la Expo 92, de cuya inauguración se cumplió ayer el 25 aniversario, «puso de relieve en todo el mundo el empuje de una España segura de sí misma y comprometida con el futuro». En el acto de apertura del programa de actos de esta efeméride, don Juan Carlos, acompañado por doña Sofía, a la misma hora del mismo día en que inauguraron la Exposición Universal, ha señalado que entonces «España estuvo, sin duda, a la altura del desafío».

El Rey emérito definió la Expo 92 como «una ocasión singular para que todos los países se reunieran para mostrar lo mejor de sus logros y de su cultura», en un discurso pronunciado en el Alcázar de Sevilla, que fue seguido por el expresidente Felipe González; la presidenta de la Junta, Susana Díaz; el ministro del Interior y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; y los que fueron comisarios de la Expo 92, Manuel Olivencia y Emilio Cassinello.

Felipe González, que como el resto de los oradores citó a Jacinto Pellón, que fue consejero delegado de la sociedad estatal Expo 92, como uno de los artífices de la muestra, aseguró que «el cambio no debe acabar» y que «nada es insuperable; al contrario, tenemos más materia prima que nunca» y alentó a seguir superando retos «sin resignación ni rencor». González también llamó a «superar cualquier sectarismo para no volver atrás» y añadió que si la Expo 92 fue «una fantástica excusa para poner en marcha una nueva dirección, ahora no necesitamos excusas porque tenemos un país moderno».

MODERNIZAR EL PAÍS / No obstante, el expresidente advirtió que modernizar un país es como ir en bicicleta, «siempre pedaleando», y una tarea que no admite la resignación y que debe acometerse «desde el espíritu de servicio público y desde la concordia».

Felipe González aseguró que aquella celebración «marcó un antes y un después» tanto en el ámbito público como en el de la iniciativa privada y con ironía no exenta de cariño se refirió al «espíritu sevillano» y al inicial escepticismo con que fue acogido el proyecto asegurando que los sevillanos «ahora están convencidos de que hubo una Expo Universal hace 25 años».

Como «una apuesta arriesgada y justa que cambió el rumbo del país y el destino de Andalucía» definió la Expo 92 Susana Díaz, además de como la demostración de que «éramos capaces de hacer lo que nos proponíamos». Díaz también destacó que aquella celebración fuese «un ejemplo de diálogo, convivencia y respeto; una apuesta por la paz y el desarrollo colectivo de los pueblos» y aseguró que el reto ahora es construir un «nuevo modelo de economía sostenible y respetuoso con las personas».

PARQUE TECNOLÓGICO / El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, destacó como fruto de la Expo 92 el parque tecnológico que existe en sus terrenos, con 400 empresas instaladas, 16.000 trabajadores y 2.000 millones de euros de facturación anuales -y 57 patentes sólo en 2015-.

Juan Ignacio Zoido citó a don Juan Carlos y Felipe González como principales impulsores de la muestra, y puso como ejemplo las palabras del filósofo Ortega y Gasset: «Para progresar hay que pensar en grande, y para avanzar hay que mirar lejos».

El comisario de este 25º aniversario, Julio Cuesta, recordó los casi 42 millones de visitas que registró la Expo 92 y cómo ésta «generó un nuevo y atractivo modelo» de exposición, como demuestra que con el rango de Universal no se celebrara ninguna desde los años setenta y que tras 1992 ya vayan tres y Dubái, París y Osaka opten a una cuarta.