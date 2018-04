España tendrá su primer cártel de la droga en el Estrecho si no se actúa

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) avisó ayer de que está surgiendo en el Campo de Gibraltar «el primer cartel de la droga en España» y que este será una realidad si antes no se impide «con un pacto de Estado contra el narco» que incluya medidas sociales además de refuerzos policiales. En solo un área de 19 kilómetros cuadrados con 63.000 habitantes actúan 30 bandas integradas con 600 familias con 3.000 personas a sueldo, de las que la Guardia Civil sospecha que están contratando sicarios para proteger su propia actividad delictiva, además de que en los dos últimos meses han dado indicios de que se están organizando entre sí para multiplicar sus beneficios y mantener impunes sus actuaciones.

«Las treinta bandas desorganizadas hasta ahora podrán actuar como una sola; algo que no se puede consentir; el Ministerio del Interior debe adoptar medidas», señalaron el portavoz nacional de la AUGC, Juan Fernández, y el secretario general de esta asociación en Cádiz, José Encinas. La operatividad de los narcos ha cambiado y como ejemplo han puesto los «palilleros», narcos que actúan disfrazados de policías o guardias civiles para hacerse con alijos ajenos, lo que siembra la confusión entre las propias bandas, cuyos miembros son capaces de recibir con una hostilidad reforzada a los verdaderos policías por creerlos competidores impostores. En 2016 se intervinieron en la zona 100.000 kilos de hachís; el año pasado 145.000, un aumento del 45%; en lo que va de año se han efectuado 755 detenciones, y hasta ahora el 95% de la droga intervenida era hachís pero -han advertido no sin alarma- el martes se incautaron nueve toneladas de cocaína, el mayor hasta ahora intervenido en Europa. Y una operación de ese tipo no se hace sin garantías, lo que indica que hay corrupción y que esperaban contar con la suficiente cobertura para introducir la droga, coinciden Fernández y Encinas. En las fuerzas policiales «los medios y el personal es a todas luces insuficiente», según Fernández, quien se refirió a un estudio, según el cual, solo los 1.100 guardias civiles de la Comandancia de Algeciras habrían de aumentarse en 300, además de reforzar su especialización contra el narcotráfico. El 80% de la droga intervenida en España se incauta en el Campo de Gibraltar.