Los empresarios de playa creen que el crecimiento no es sostenible

Lo importante no es la cantidad de turistas, sino la cálidad y el nivel de gasto que haga. Si son muchos visitantes pero las estancias son de 1,6 días -caso de Córdoba- este turismo masificado no es rentable. No hace gastos en la Ciudad, utilizan los servicios comunes colapsando la normal convivencia de los ciudadanos. Se producen abusos en los precios de los negocios, fomentan los alquileres ilegales. Todo esto en vez de beneficiar a la Ciudad, la perjudica. El número no es importante, la cálidad si.