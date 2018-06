Díaz: «Tenemos que torear con el capote en defensa de Andalucía y sin miedo al pitón»

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, insistió ayer que mantendrá su posición en defensa de la reforma del modelo de financiación autonómica y, recurriendo a un símil taurino, apostilló: «Tenemos que torear siempre con el capote en defensa de Andalucía y yo no tendré miedo ante el pitón». Díaz hizo estas manifestaciones durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno, en la que respondió a una pregunta sobre la situación política en Andalucía, formulada por el líder de Ciudadanos, Juan Marín, quien dijo que le «tiemblan las piernas» de pensar que puede haber acuerdos bilaterales en el reparto de la financiación entre las comunidades autónomas. «Estaremos vigilantes siempre para defender los intereses de Andalucía», replicó la presidenta de la Junta, que aseguró que no va a cambiar su posición porque le «vincula», además, el acuerdo alcanzado en el Parlamento de Andalucía sobre la reforma del sistema de financiación. Al mismo tiempo, dijo que espera que el líder de Cs en Andalucía tampoco se deje llevar por el «desconcierto» que cree que sufre su jefe de filas, Albert Rivera, y que no haga de «mozo de espadas porque nosotros -recalcó- tenemos que torear aquí siempre con el capote en la defensa de Andalucía, y no tenga duda de que yo no tendré miedo ante el pitón». «Cuando no esté de acuerdo con algo, lo diré con mucha claridad gobierne quien gobierne», subrayó la jefa del Ejecutivo andaluz, que aseguró que hará lo mismo que hasta ahora: «Ser leal con el Gobierno de España en los temas importantes, aportar a la estabilidad de este país, colaborar en lo que pueda y, al mismo tiempo, mantendré una defensa nítida, firme, de los intereses de Andalucía», remachó. Con respecto a la financiación autonómica, Díaz aseguró: «Si algo me caracteriza es que no soy nada conformista, tengo muy clara cuales son las prioridades y, cuando me hagan elegir, siempre estará primero la defensa de Andalucía». No obstante, se mostró convencida de que a Andalucía le va a «ir mejor» con el gobierno de Pedro Sánchez y puso como ejemplo algunas de las iniciativas impulsadas por los nuevos ministros, como la defensa de la aceituna de mesa o el anuncio de la eliminación del peaje de la AP-4.

Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, exigió ayer a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que mantenga ante el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez las mismas reivindicaciones que ha planteado esta legislatura al Ejecutivo de Mariano Rajoy y que no se transforme «de león a corderita» tras la moción de censura. Díaz le replicó que defenderá ante el Gobierno socialista, del que confía que atienda con «sensibilidad» sus reivindicaciones, «lo mismo» que exigió al Ejecutivo de Rajoy, al que criticó por haber «castigado» a Andalucía y el que ha deplorado que «nunca cumplió» lo que le prometió. Moreno aludió al «acuerdo histórico» del Parlamento andaluz, que reclama un nuevo modelo de financiación autonómica y 4.000 millones de financiación adicional para Andalucía, y sostuvo que Sánchez «se lo ha cargado en la primera oportunidad que ha tenido» para «segar la hierba bajo los pies» de Susana Díaz.