Díaz exige al ministro Montoro «que deje de chantajear» a las comunidades

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido este viernes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que deje de «chantajear» a las comunidades autónomas tomándolas «como rehenes» para buscar apoyos que permitan al Gobierno de l nación aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2017.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Díaz ha asegurado que «lo que tiene que hacer el Gobierno de España es buscar el diálogo para tener un presupuesto, como he hecho yo en Andalucía, y otra cosa distinta son los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que son su obligación y las tiene que hacer».

«Que se deje de chantajear porque por ahí no vamos a pasar», ha subrayado la presidenta andaluza, que ha lamentado «Montoro no se haya enterado de que ya no tienen mayoría absoluta» y ha subrayado que «los ciudadanos le quitaron la mayoría absoluta a esta derecha y el PSOE le va a quitar el absolutismo».

Díaz ha valorado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordase «por primera vez» que las dos décimas adicionales de déficit hayan ido «donde tienen que ir, una a las comunidades autónomas y otra a la caja de la Seguridad Social, que han vaciado durante los cuatro años en los que han hecho lo que han querido con su rodillo».

«Las comunidades autónomas podíamos haber pedido las dos décimas y hubiera sido de justicia, pero entiendo que hay que hacer sostenibles las pensiones, pero lo que no era tolerable era lo que estaban haciendo años atrás, quedarse con todo el oxígeno para el Gobierno y aplicar los recortes al déficit que teníamos que aplicar las comunidades autónomas», ha recordado antes de destacar que «por primera vez en esta crisis económica se han hecho las cosas como se tienen que hacer y le guste o no a Montoro ese va a ser el camino».

Díaz ha asegurado que la Junta de Andalucía destinará la décima adicional de déficit aprobada en el CPFF «fundamentalmente a sanidad y educación» y también a dependencia, donde ha anunciado un «plan de choque para las listas de espera».

La presidenta de la Junta también ha insistido en demandar que la Conferencia de Presidentes aborde en la próxima reunión la reforma del modelo de financiación autonómica, «que lleva retraso en su actualización, se está incumpliendo la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). que obligaba a su revisión hace dos años y el sistema ya caducado se está aplicando mal, provocado que Andalucía pierda en torno a mil millones al año».

En este sentido, Díaz ha reclamado que el nuevo modelo «tiene que garantizar que todas las comunidades tenemos la financiación suficiente para cubrir con calidad y en igualdad sanidad, educación y servicios públicos».

INFRAESTRUCTURAS / Además, la presidenta de la Junta quiere que la Conferencia de Presidentes aborde el «déficit de infraestructuras» en infraestructuras clave como el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, las líneas de metro y la Alta Velocidad, que están vinculadas al cumplimiento de las inversiones previstas en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía. «Pero parece que cada vez que aparece la palabra Andalucía a Rajoy le molesta cumplir con lo que es de derecho para los andaluces», ha concluido Díaz.

PENSIONES / De otra parte, Susana Díaz se ha mostrado partidaria de hacer sostenibles las pensiones, de no volver a tocar la hucha de estas prestaciones y abordar las garantías de este sistema en el Pacto de Toledo.

Volviendo a la Conferencia de Presidentes, la presidenta socialista de la Junta ha pedido que aborde la reforma del modelo de financiación autonómica, «que lleva retraso en su actualización incumpliendo la LOFCA que obligaba a su revisión hace dos años y el sistema ya caducado», y ha recordado que Andalucía pierde con el actual modelo unos mil millones al año, según informa Efe.