Díaz dice que "quienes buscan deteriorar la imagen de la Sanidad no son sus defensores"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha advertido este miércoles que, ahora que se ha paralizado la fusión hospitalaria y que en la negociación con los sindicatos hay otros interlocutores, en alusión a la renuncia del viceconsejero y del gerente del Sistema Andaluz de Salud y a la elección de nuevas personas para estos puestos, "quienes buscan deteriorar la imagen de la Sanidad, no son sus defensores" y ha previsto que en los próximos días se podrá ver si "todo el mundo tiene la misma voluntad de diálogo" que la mostrada por la administración regional o si algunas críticas responden a "otro tipo de intereses".

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, donde se ha reunido con el alcalde, José María González, Díaz ha aludido así a la orden de paralizar los decretos de fusión hospitalaria en Granada y Huelva y ha confiado en que "algunos tendrán que valorar el esfuerzo que hace la Junta" en la Sanidad. "Si el problema era la fusión, ésta ya no está; si la interlocución no era posible, ahora hay nuevos interlocutores", ha expuesto la presidenta alertando contra quienes "están buscando otra cosa" y "otros intereses" que no son la defensa del sistema sanitario público.

Y es que la dirigente andaluza ha subrayado que la actuación de su Gobierno pone de manifiesto que se "escucha" a los ciudadanos "cuando se quejan" y ha añadido que "si en algún momento se ha generado incertidumbre o no lo hemos sabido explicar bien, escuchamos, rectificamos y anulamos decretos".

"Aquellos que pensaban que era motivo de incertidumbre ya no la tienen", ha dicho la presidenta, que se ha definido como "una defensora a ultranza" de la sanidad pública. "Siempre haré lo que esté en mi mano para blindar la Sanidad pública, sobre todo en un momento de posible recuperación donde estamos invirtiendo mucho dinero en la Sanidad pública y algunos tienen la tentación de hacer negocio", ha añadido.

En su intervención ante los medios de comunicación en la capital gaditana, Díaz también ha tenido palabras para reconocer el "trabajo" del ya exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, y del exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, cuyas renuncias fueron hechas públicas este martes, y ha ensalzado su "esfuerzo" por "mantener la cartera de servicios en momentos difíciles de crisis económica".

"No se han cerrado hospitales, no se ha despedido a nadie, se han puesto recursos sobre la mesa y ahora que llega la posible recuperación se han recuperado derechos de los trabajadores, que estaban al 75 por ciento de la jornada; derechos laborales con aumento de la plantilla y una oferta de empleo de 3.000 personas; e infraestructuras que hace dos años se tuvieron que parar", ha ensalzado la presidenta que, en el caso concreto de Cádiz ha hecho referencia a la labor regional para la puesta en funcionamiento de algunos centros, como el de Vejer, a la espera de que el Ayuntamiento "termine su parte para que pueda abrir sus puertas".

Así, la presidenta ha concluido defendiendo que "ahora que esa situación de crisis ya no está, se pone más dinero y más profesionales para mejorar aquello que no se pudo hacer".