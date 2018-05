Díaz condiciona a la financiación el blindaje de la educación andaluza

L El Parlamento andaluz aprobó ayer, con los votos de PSOE, PP y Cs, la creación de un grupo de trabajo para buscar un pacto andaluz por la educación en el que se fije de forma consensuada el modelo y las necesidades que éste requiera. La iniciativa, propuesta por Ciudadanos, contó con el rechazo de Podemos e IU, partidos que han defendido que el primer paso debería haber sido dar luz verde a su proposición de ley para garantizar un suelo de inversión del 5% en educación, cuya tramitación fue rechazada el miércoles en la Cámara autonómica. Podemos incluso anunció que no va a participar en el grupo de trabajo porque no van a ser «cómplices de un invento para que el Gobierno estatal y autonómico sigan recortando». La intención del Cs es que este grupo sirva para poner en común el modelo educativo, el «equilibrio de redes», la formación continua a los docentes, la atención a la diversidad, ajustar las ratios, mejorar las competencias idiomáticas o decidir el modelo de inspección o la autonomía de los centros.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, apostó por alcanzar ese pacto con todas las fuerzas políticas para blindar la Educación, pero advirtió de que éste será un «brindis al sol» si no va a acompañado de una financiación autonómica «justa y adecuada». En contra de la opinión de su socio de gobierno, que afirmó que la mejora de la educación andaluza no es sólo cuestión de dinero, señaló que «claro que hay que inyectar dinero y, para eso, hace falta un modelo de financiación justo y adecuado porque no es de recibo que un andaluz esté recibiendo 110 euros menos que la media», replicó la presidenta de la Junta. Por ello, ha señalado que «no es aceptable» que se pretenda «distraer la atención», en su opinión, hablando sólo de un pacto en Andalucía porque se estaría «engañando a los ciudadanos».

Díaz ha destacado las medidas desarrolladas en esta legislatura en materia de educación, como el aumento de 2.000 docentes en los dos últimos años, la bonificación de las matrículas universitarias o la convocatoria de la oferta de empleo «más grande de España», a lo que ha sumado iniciativas de legislaturas anteriores que se mantienen vigentes, para concluir que «todo eso necesita recursos. Quiero el blindaje de la educación, quiero un pacto, pero no engañando a los ciudadanos porque una educación pública de calidad necesita contar con los mismos recursos que otros territorios», insistió.

También ha recalcado que, a pesar de que Andalucía está «mal financiada, castigada y atropellada» al recibir «menos que la media» porque se está «aplicando mal» el modelo de financiación autonómica, ha cumplido su compromiso de incrementar en 12.000 las plazas de Educación Infantil y se han aumentado las plazas de FP. El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, recordó a la presidenta que el Pacto Andaluz por la Educación forma parte del acuerdo de investidura alcanzado con el PSOE.