Las cuentas del 2018, en su recta final tras rechazarse mil enmiendas

La Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz aprobará previsiblemente este martes, con los votos a favor de PSOE-A y Ciudadanos (C’s), el dictamen sobre el proyecto de ley del Presupuesto de la Junta para 2018. La pasada semana se aprobó la ponencia del Presupuesto, que incluyó las enmiendas parciales registradas por PSOE-A y Cs. Ambas formaciones votaron en bloque incluir sus respectivas enmiendas --23 de los socialistas y 18 de Ciudadanos-- y rechazaron las más de mil presentadas por el resto de grupos, PP-A, Podemos e IULV-CA.

En este sentido, las enmiendas de esos grupos, tras no haber sido incorporadas a la ponencia, se mantienen vivas para su posible inclusión en el dictamen y de no ser así, para el debate final del Presupuesto ante el Pleno del Parlamento los días 29 y 30 de este mes. Hay que tener en cuenta que no todas las enmiendas de esos tres partidos podrán ser sometidas a votación, ya que el Consejo de Gobierno ha mostrado su disconformidad con la admisión a trámite de 106 enmiendas puesto que suponen incremento o reducción de las previsiones de ingresos o aumento de gastos cuya financiación no está plenamente justificada.

Los cinco grupos parlamentarios registraron un total de 1.271, a las que había que sumar las 36 presentadas por la diputada no adscrita, Carmen Prieto, exparlamentaria de C’s. El Grupo Popular ha sido el que más enmiendas ha presentado, con un total de 640, mientras que le sigue Podemos, con 444; IULV-CA, con 146; PSOE-A, con 23, y Ciudadanos, con 18.

Las 640 enmiendas presentadas por el Grupo Popular, cuya portavoz es Carmen Crespo, implican la movilización de más de 2.000 millones de euros; las de Podemos, unos 1.270 millones, y las de IULV-CA, 847 millones. Las del PSOE-A, que tiene a Mario Jiménez como portavoz parlamentario, suponen movilización de recursos por 12 millones y las de Ciudadanos, entre 14 y 16 millones.

PROPUESTA DEL PP / Precisamente, una de las enmiendas que aún podrán defenderse fue la que ayer propugnó el presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Andalucía, Kike Rodríguez, que plantea un bloque de modificaciones del proyecto conformado como «un plan de rescate presupuestario para los jóvenes», con una inversión de «más de 142 millones de euros». Así lo avanzó el el presidente de NNGG-A en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha asegurado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «es el principal problema de los jóvenes andaluces», un convencimiento que «ha quedado confirmado con su proyecto de Presupuestos para 2018», informó el PP en una nota.