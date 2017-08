Convocan concentraciones en apoyo a Juana Rivas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Los representantes políticos de Maracena no pueden permitir que se ponga en cuestión a uno de sus vecinos. ¿Y quién lo está haciendo, si en este momento jurídico no se está hablando de maltratadores ni de nada de eso? Se está hablando de que una mujer en este caso no cumple las decisiones judiciales. Y los representantes políticos de Maracena están siendo presuntos cómplices de un presunto delito como podría ser el de sustracción de menores