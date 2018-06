Clamor andaluz ante el mazazo de Trump a la aceituna negra de mesa

La presidenta andaluza, Susana Díaz, criticó ayer la decisión de EEUU de incrementar los aranceles de la aceituna negra de mesa, y ha defendido que la Comisión Europea tiene que «pararle los pies» al presidente, Donald Trump, y advertirle de que dicha medida «tendrá consecuencias». «La Comisión Europea tiene herramientas para hacer frente a esto porque igual que hay productos europeos que buscan comercio en Estados Unidos, también hay productos estadounidenses que buscan comercio en Europa», declaró en Sevilla. Díaz anunció que el consejero andaluz de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, habló el martes con el ministro Luis Planas, para plantearle que es «urgente» la comunicación con la Comisión Europea para que «se tomen medidas».

«Yo tuve la oportunidad de hablar de este tema dos veces en los últimos meses (con responsables comunitarios) y avisamos de que han empezado por la aceituna, pero van a venir otros muchos productos porque estamos ante una persona, el señor Trump, que ha elegido para Estados Unidos el camino proteccionista, el camino de castigar y atropellar a aquellas empresas que quieran tener algún tipo de intercambio comercial con EEUU», denunció la presidenta andaluza. Díaz confió en la «sensibilidad» del nuevo ministro de Agricultura para conseguir que se «articulen mecanismos de apoyo a las empresas y los 8.000 trabajadores del sector» de la aceituna de mesa. «Porque se pueden ver perjudicados por una decisión desmesurada, desproporcionada y que no tiene ningún sentido», insistió. Todos los demás partidos del arco parlamentario andaluz se sumaron también ayer a esta petición para que se adopten medidas urgentes contra la decisión del presidente Donald Trump.

El Gobierno, la Comisión Europea y el sector agrario se mostraron contrarios también a la decisión de EEUU de aumentar hasta el 34,75% los aranceles a las aceitunas negras de mesa españolas, una acción que han coincidido en condenar y asegurar que va contra la Política Agraria Común (PAC). El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó que se trata de «una acción unilateral que no puede quedar sin respuesta», tras recordar que hoy habrá una reunión con representantes de la Junta de Andalucía y que llevará esta cuestión al próximo consejo de ministros europeos del ramo el lunes 18 de junio. Por su parte, la Comisión Europea (CE) calificó los nuevos aranceles de «inaceptables» y de «medida proteccionista», pero Bruselas no tomará represalias automáticamente como sí hizo con los gravámenes al acero y al aluminio hace pocas semanas, ya que esta medida aún no está ratificada por el ITC. Los empresarios estudian, por su parte, las medidas a adoptar ante el aumento de los costes que ahora se les presentan pues, actualmente, las 300 empresas andaluzas facturan a EEUU unos 70 millones de euros por exportación de aceitunas negras de mesa.