Andalucía obtendrá 253 millones de euros más para su financiación

Andalucía obtendrá 253 millones de euros más de lo previsto para su financiación procedentes de la liquidación definitiva del ejercicio de 2015, según informó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Se trata de una cantidad adicional que se suma a la fijada inicialmente de 984,25 millones de euros, lo que deja una liquidación final de 1.237,25 millones para financiación autonómica.

Andalucía será la segunda comunidad que más dinero adicional reciba a cuenta de este concepto, solo por detrás de Cataluña, que se suma 266,58 millones más a su previsión, y por delante de la Comunidad Valenciana, que gana 141,42. En total, las comunidades tendrán 1.200 millones de euros adicionales para financiarse procedentes de la liquidación definitiva del ejercicio 2015, que ha sido positiva para ellas.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, señaló que Montoro ha elevado al pleno del CPFF la liquidación definitiva de ese ejercicio, que salió positiva para las comunidades, ya que finalmente la economía fue mejor de lo que el Gobierno había previsto en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, serán 1.199,05 millones adicionales a repartir entre las comunidades, de manera que la previsión de liquidación fijada inicialmente en 7.424,86 millones pasa a 8.623,91 millones.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, preguntó ayer al ministro Montoro a quién pretende «engañar» cuando dice que Andalucía para este año tendrá 253 millones de euros más cuando «no se van a poder gastar por la regla de gasto». Aseguró que Andalucía lleva acumulados este año 637 millones que no nos permiten gastar, lo que «equivale a ajustar el déficit del 0,6% al 0,19%».

Así se pronunció Montero a través de varios tuits en su cuenta en Twitter, donde explicó que esos 253 millones tendrían que haber llegado en 2015 y hubiera permitido entonces suavizar la crisis, «y ahora encima no podemos gastarlos». Añadió que ya pasó con las transferencias que nos dio el Estado para este año que no podíamos gastarlas en su totalidad, es decir, no autorizaron gastar 387 millones.

«La imposibilidad de gastar los recursos que tenemos por el esfuerzo de los ciudadanos equivale a ajustar el déficit en 2017 del 0,6% al 0,19%», reiteró Montero, quien denunció que ahora que llega la recuperación y tenemos más recursos «no podemos gastarlos en políticas de empleo porque lo impide la regla de gasto».

Montero ha recordadod que han sido los ciudadanos los que han soportado la crisis y ahora que llega la recuperación no pueden disfrutar de mejores servicios públicos. Insistió en que no habrá recuperación si está no llega a las familias.

APROBADO EL DÉFICIT / El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer elevar en una décima, hasta el 0,4%, el objetivo de déficit para 2018 y el 0,1% para 2019, cuando era del 0%, y lo ha hecho con el rechazo de seis comunidades socialistas (todas menos Extremadura, que se abstuvo), Cantabria y Cataluña. Para la aprobación ha sido decisivo el apoyo final de Canarias.