La unión de la diversidad

Por octavo año consecutivo, el foro Discapacidad y Sociedad del distrito Noroeste de Córdoba ha organizado unas jornadas toda esta semana con las que trata de resaltar la intensa labor que realizan los diez colectivos que lo integran (Fepamic, Acpacys, Autismo Córdoba, Down Córdoba, Acoda, Apdicor, Acopinb, Acodah, Acofi y SFC y Luna con luz propia).

«Este año el foro, que está presidido actualmente por Fepamic, quiere resaltar el trabajo que las personas con diversidad funcional llevan a cabo en el mundo de la cultura, de la música y del deporte. A través de este foro además nos abrimos al barrio y a sus centros educativos y sanitarios. Trabajamos a su vez junto a otras administraciones en la resolución de problemas de accesibilidad, eliminación de barreras físicas y mentales, entre otras necesidades que quedan por cubrir», señaló ayer la presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez, que inauguró las jornadas, junto a la directora del centro de valoración y orientación de personas con discapacidad de la Junta, Maribel Leal, y el delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Juan Hidalgo.

Tras la inauguración intervino el nadador paralímpico cordobés Francisco Salinas, que resaltó la importancia de afrontar con una «visión positiva» la discapacidad, que en su caso le sobrevino después de sufrir un accidente de tráfico. Salinas presentó la asociación nacional Proyecto Magdala, de la que es impulsor, que se estructura en tres líneas (el programa deportivo, el de acción social y la plataforma de voluntariado).

Para Salinas, además del deporte, la educación también es un pilar fundamental para superar los retos que plantea la diversidad. «Tres semanas antes de mi accidente estaba participando en un congreso sobre deporte adaptado y allí coincidí con personas con discapacidad. Y luego tuve el accidente. Entonces tenía 25 años, un buen futuro gracias a la preparación con la que contaba, pero mi vida no se podía parar por lo que me había pasado. Estuve hospitalizado un año entero y 30 días en la UCI. He trabajado duro en rehabilitación y dos años después volví a este mismo congreso, pero en silla de ruedas. No te puede afectar que las personas ahora te miren de otra forma», añadió.

Dentro de estas mismas jornadas, ayer por la tarde se celebró la representación del teatro Adaptación del soldadito de plomo, de la compañía Atelana, en Acpacys. El foro Discapacidad y Sociedad continuará hoy con la celebración de la tradicional gymkana en los jardines frente a Fepamic, que consistirá en un juego reflexivo, en el que participarán alumnos del IES López Neyra y del colegio Ferroviario, junto a usuarios de las asociaciones del foro. Se aprovechará también para lanzar consejos sobre hábitos saludables. Por su parte, mañana, en la sede de Down Córdoba, habrá varias actividades deportivas, que contarán con la participación del jugador cordobés de tenis adaptado Cisco García, el ITEA CF Córdoba Futsal y la disputa de un partido de fútbol entre la liga Genuine Córdoba y monitores del foro. También habrá una exhibición de boccia, a cargo del club deportivo Acpaycs y de la unidad de día de Fepamic. Estará presente a su vez el boxeador Nacho El Calorro, campeón en París de Handi Boxe Gilbert Joie.

Las jornadas se cerrarán el jueves con la batucada Samborejo, con la que se tratará de movilizar a todo el barrio, y con una clase de zumba, en el patio de Acpacys, a cargo de las hermanas Langa.