Treinta años que no se la juegan

Como bien se destacó en el acto, pocas veces, y ante tantos asistentes, administraciones como la Junta de Andalucía, el Parlamento andaluz, la Diputación y el Ayuntamiento coinciden en rendir un tributo a un colectivo, elogiar sus méritos y comprometerse con él, como ayer ocurrió en el acto inaugural de las jornadas con las que la Asociación Cordobesa Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer) está celebrando sus tres décadas de existencia. Y podría añadirse una coincidencia más: pocas veces se oyen discursos oficiales con tanto cariño por parte de las autoridades.

Así se explica la visible emoción que transmitía el presidente de Acojer, Salvador Secilla Fernández, al abrir el acto, en el que se recordó cómo la sociación cordobesa fue pionera en España en la lucha contra las adicciones a los juegos de azar, vertebrando en un principio este combate en el país y consiguiendo logros como el reconocimiento del carácter patológico de esta adicción, recuperar de la misma a un 80% de las 3.000 personas a las que ha ayudado el colectivo o convertir a Córdoba en la provincia con menos tasa de adicción al juego: el 0,06%. Las jornadas tendrán un carácter tanto de celebración como divulgativo y formativo, sin olvidar lo mucho que hay que conmemorar, señalaron tanto la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, como el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán; la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, o el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

Por cierto, las autoridades también coincidieron en un nuevo reto para Acojer: luchar contra la extensión de la adicción al juego on line, que está afectando especialmente a un sector tan sensible de la sociedad como son los jóvenes. Acojer ya tiene en cuenta este nuevo problema y está enfrentándose a él, formándose y acogiendo a los primeros afectados. A estas alturas, no se la van a jugar.