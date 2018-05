Trasplantados de oro

Los cordobeses Rafael León y Paco Navarro se han superado a sí mismos en los campeonatos nacionales para trasplantados que se han celebrado desde el sábado hasta ayer en Guadalajara, con más de 135 inscritos. Rafael León, que está trasplantado de médula ósea, ha logrado en esta competición un total de seis medallas en la categoría super senior.

En concreto, León ha ganado tres oros, en ciclismo en ruta, en ciclismo contrarreloj individual y en la prueba de 400 metros de atletismo. La medalla de plata la ha obtenido en relevos de 4 por 100 metros y el bronce en atletismo 5.000 metros y 1.500 metros. Sus medallas en ciclismo tienen más mérito si vale teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas tan adversas en las que se desarrollaron las pruebas.

Por su parte, Paco Navarro, que está trasplantado de corazón, formaba parte de la categoría de veteranos y ha logrado tres oros, en pádel, tenis de mesa individual y tenis de mesa por parejas y una plata en cinco kilómetros marcha.

En los mismos campeonatos nacionales, que se celebraron el pasado año en Granada, Rafael León obtuvo tres medallas y Paco las mismas que en esta ocasión, cuatro. Entre los participantes en esta competición, impulsada por la asociación nacional Deporte y Trasplante, estaban varios campeones del mundo y con la misma se trata de visibilizar que la práctica deportiva no tiene por qué estar contraindicada cuando se recibe un trasplante, ya que muchos de esos pacientes gozan de una buena calidad de vida e incluso regresan al trabajo.

«Tenemos la obligación de cuidar el órgano que nos regaló el donante que nos devolvió la vida y qué mejor forma de hacerlo haciendo deporte y que esta actividad además nos reporte la recompensa de una medalla», destaca Paco Navarro. Navarro, al igual que Rafael León, espera poder volver a competir el próximo año en los campeonatos nacionales, cuya ubicación aún no está decidida, y en los mundiales que se celebrarán en el Reino Unido. A donde no van a acudir ni Paco ni Rafael es a los campeonatos europeos de trasplantados que en junio se disputan en Italia, pues la práctica totalidad del coste de estos desplazamientos los asumen los deportistas.

Rafael León, que forma parte junto a Paco Navarro también del club deportivo trasplante andaluz, recalca a su vez el importante papel de los donantes que ayudan a salvar vidas de los enfermos que están en espera de un órgano o de un tejido. En su caso, necesitaba una donación de médula, que le hizo su hermano Ángel Manuel y que le ayudó a superar la leucemia que padecía hace 9 años.

Un año después del trasplante, Rafael pudo volver a su vida habitual y a su trabajo, «pasando página como pude», indica. «Practicaba deporte antes de ponerme enfermo, me gustaba el ciclismo, el fútbol sala, correr, así que en el momento en que me recuperé volví a coger la bicicleta. Incluso he participado en pruebas junto a mi hermano, para demostrar que donante y trasplantados podemos competir juntos», añade.

Por su parte, la presidenta de la asociación de trasplantados de corazón de Córdoba, Victoria Garrido, valora el mérito de estos dos deportistas y agradece la solidaridad de los donantes de órganos, que son los que permiten que las personas trasplantadas puedan seguir con vida gracias a su generosidad, y reconoce a su vez la profesionalidad de los equipos de trasplantes de hospitales como el Reina Sofía y los avances que están logrando en el ámbito trasplantador.