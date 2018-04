Solidaridad en sus ojos

«El pueblo etíope me ha dado tanto que siento la responsabilidad de seguir con ellos», apunta la oftalmóloga de Puente Genil Amparo Berral, cuando se le pregunta por qué lleva 17 años desplazándose a Etiopía con la oenegé Proyecto Visión. «Allí trato de ayudar a mejorar la salud visual de la población de este país y contribuyo a mejorar la calidad de vida de personas que viven con lo más elemental y no disponen ni de una mínima parte de los recursos sanitarios que existen en un país como España», apunta. «En el 2017 se unieron a mí otras dos cordobesas y este año hemos repetido. Son la oftalmóloga Ángeles Herrador y la enfermera Regina Sanchez, ambas profesionales del hospital Reina Sofía, centro donde yo también he ejercido, tras 39 años trabajando en la sanidad pública. Nos ha ido muy bien y nos han acompañado desde Sevilla la doctora Maite Pastor y la anestesista Teresa Díaz», expone Amparo Berral. «Hemos estado dos semanas, como cada año, porque el trabajo allí es intensivo. Empezábamos a las 7 de la mañana y no teníamos hora de terminar. Hemos realizado 160 intervenciones. Al contar este año con esta magnífica anestesista hemos podido intervenir a más niños que otros años, unos 2 o 3 estrabismos cada día y 14 o 15 cataratas. Además de la actividad quirúrgica, pasamos consultas pre y postoperatorias y hemos realizamos tratamientos con láser y medicina preventiva», relata esta oftalmóloga, que es la vocal de Proyecto Visión en Andalucía.

«La población a la que atendemos es de la zona del Tigray (al norte de Etiopía, en la frontera con Eritrea). Pacientes muy pobres a los que previamente han explorado nuestros OMAS (oftalmic medical asistant), que realizan campañas periódicas por los poblados y exploran y tratan a toda la población con problemas oculares. Cuando diagnostican una catarata o un estrabismo, le explican al paciente que su problema tiene solución ya que la mayoría no lo sabe, les dan cita para la clínica y le pagan el viaje. Hemos operado a todos los pacientes que acuden a la clínica, sin límite de edad, y los principales problemas que hemos abordado son las cataratas maduras totalmente invalidantes y los estrabismos», cuenta Amparo Berral.

Esta especialista recalca que Proyecto Visión no realiza solo una labor asistencial en Etiopía, sino que también desarrolla proyectos de infraestructuras y formativos para mejorar el desarrollo de este país. «Esta oenegé impulsó hace años unos pozos y caminos de acceso a tres poblados para intentar paliar el gran problema de la sequía que padece. Estos pozos han sido muy beneficiosos para la población y estamos pensando en lanzarnos a otro proyecto similar, si encontramos financiación. El acceso al agua es fundamental para la higiene y la sanidad», indica.

Además, «desde hace 10 años organizamos nuestra escuela de oftalmic medical assistant, en la que formamos anualmente a diez enfermeras locales, becadas por Proyecto Visión, para que puedan recibir el título de asistente de oftalmología, que las capacita para pasar consulta. También hemos formado a 5 alumnos como catarat surgeons, para que puedan operar cataratas, aunque solo en Etiopía. Uno de estos cirujanos de cataratas trabaja en nuestra clínica y opera semanalmente. Me siento muy orgullosa de colaborar y ser parte activa de una oenegé tan eficiente, que permite realizar más de 1.500 cirugías, que ha construido una escuela de formación y un hospital y que lucha por la salud ocular del Tigray, enseñando a su población», resalta esta doctora.