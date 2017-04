Shipra Khanna: «La gastronomía cordobesa es única y deliciosa»

Shipra Khanna, ganadora de la segunda edición de Masterchef India, que deleitó a los miembros del jurado con su receta de hierbas con mantequilla de piñones y pescado y con un postre de origen hindú denominado garam masala, con queso mascarpone y frutas del bosque, fue chef en el restaurante cordobés Puerta Sevilla, donde destacó por su delicioso plato de cordero con salsa de dátiles. La chef volvió a España para aprender sobre gastronomía y, de esta manera, «promover en India la elaboración de recetas típicas españolas, fusionando sabores hindúes y españoles en un nuevo plato culinario», según destacó. <b>

–¿Qué significa para usted la gastronomía? ¿Recuerda cuándo decidió convertirse en chef?

</b>–Cocinar es mi pasión desde que era niña. Para mí, la cocina es una forma de arte divina, ya que creo que es capaz de llegar a los corazones de las personas. Cuando cocino, siento una profunda sensación de placer, porque veo los rostros de felicidad de la gente cuando prueban mis platos. Diría que esa es la sensación más gratificante del mundo. De hecho, decidí dedicarme a ello cuando mi hija estaba enferma. Empecé a cocinar y a experimentar con sus platos favoritos.

<b>–¿Cuál diría que ha sido el plato más original que ha preparado?

</b>– Considero que es complicado saber cuál es el plato más original que haya preparado, ya que intento experimentar, algunos platos son sorprendentes y otros no tanto. Creo que me decantaría por un cordero cocido con varios ingredientes hindúes cocinados a fuego lento, porque contiene 7 diferentes tipos de carnes.<b>

–¿Por qué ha recorrido España? ¿Qué le parece su gastronomía?

</b>– He venido a España para entender mejor su gastronomía, cultura y estilo de vida y así, llevarme lo aprendido a India para compartir y promover la elaboración de recetas, mezclando sabores hindúes y españoles y crear una nueva fusión culinaria. Y además, considero que la gastronomía cordobesa es simplemente única. No es solo deliciosa, sino que muestra la historia que la caracteriza. Siento que España es mi segunda casa, porque las personas respetan tradiciones y culturas, me siento cómoda porque ocurre igual que en mi nación.

<b>–¿Cómo fue su experiencia en Puerta de Sevilla? ¿Cuál fue el plato que más gustó a los cordobeses?

</b>–Mi experiencia en Puerta Sevilla fue única en la vida, ya que me brindaron una plataforma para introducir la pasión en mi profesión. Sin duda, el plato que más llamó la atención fue cordero con salsa de dátiles.

<b>–¿Qué ha aprendido durante su paso por Masterchef?</b>

–Durante mi paso por Masterchef he aprendido mucho de mí misma. Ahora sé cómo es trabajar delante de 100 personas en vivo, con los nervios a flor de piel. Fue un momento épico para mí, lleno de emociones.

<b>–¿Cuál fue la receta que preparó para la final del programa?

</b>–Hice dos platos para la final, pescado y hierbas con mantequilla de piñones, y de postre tarta de zanahoria con garam masala, que llevaba queso mascarpone y frutas del bosque.

<b>–¿Qué ha significado para usted ganar Masterchef?

</b>–Para mí significa mucha responsabilidad representar a mi país en la marca global de Masterchef, ya que al ganar me abrió muchas oportunidades, y descubrí que este era el comienzo y no el final. Ganar fue todo un desafío que quería lograr con todas mis fuerzas, sobre todo porque quería que la marca se sintiera orgullosa de lo que hiciera.

<b>–¿Cuáles son sus próximos proyectos en el mundo gastronómico?</b>

–Viajar forma parte de uno de los pilares más importantes de mi vida. Después de ganar el programa, he podido viajar por todo el mundo para aprender nuevas recetas. De hecho, creo que mi aventura para aprender nuevas recetas y jugar con diferentes especias e ingredientes es una aventura que no tendrá fin.