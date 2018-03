Ramón Ribes: «Medical English es útil para médicos y sanitarios»

El libro del radiólogo Ramón Ribes Medical English, un best-seller mundial de la literatura médica, acaba de cumplir diez años desde su primera publicación, siendo uno de los libros más vendidos de la editorial científica alemana Springer. Esta obra explica los principales términos médicos en inglés e incluye casos prácticos.

-¿Qué función estima cumple este libro para los profesionales médicos?

-Medical English ha conseguido su objetivo, que los no nativos no cometan los clásicos errores de los que estudian inglés como segunda lengua. El libro es útil para médicos, estudiantes, enfermeros, técnicos, visitadores médicos y sanitarios en general. Se puede decir que escribí el libro para estudiármelo. Sin el aval de un catedrático de Harvard ninguna editorial se hubiera atrevido a publicar un libro de inglés médico a un no nativo.

-¿Qué supuso en su día la publicación de esta obra, sigue siendo referente?

-El libro se agotaba en las primeras horas de los congresos americano y europeo de radiología a los que acuden profesionales sanitarios de todo el mundo. El precio de esta publicación se incrementó considerablemente con respecto a su importe inicial y sigue siendo uno de los títulos más vendidos de Springer, la editorial científica alemana.

-¿Con quién llevó a cabo este libro?

-El coautor de Medical English es el doctor Pablo Ros, excatedrático de radiología en el Harvard Medical School y actualmente catedrático y jefe de servicio de radiología de la University Hospitals of Cleveland (Ohio). Otra persona clave en la publicación del libro fue el doctor Javier Lucaya, exjefe de radiología pediátrica del hospital Vall de Hebrón en Barcelona.

-¿Cuántos libros cuentan con su autoría o colaboración hasta ahora?

-Siete libros de la Medical English Series; ocho libros de la Learning Diagnostic Imaging Series; una publicación titulada Imaging for Pediatricians, cuya primera autora es la doctora María Isabel Martínez León, del hospital Regional de Malaga, del que yo soy editor, y otro titulado, Difusión fuera del encéfalo, cuyo primer autor es el doctor Antonio Luna Alcalá, de Ressalta, y yo el segundo.

-¿Es fundamental para los profesionales de la medicina dominar el inglés y, sobre todo, el inglés médico?

-Sí, para adquirir conocimientos directamente de los artículos científicos se necesita saber leer en inglés. Y para participar activamente en cursos y congresos internacionales se requiere un alto nivel de este idioma.

-¿Estima que el inglés médico debería convertirse una asignatura obligatoria en todos los cursos de medicina y que parte de las clases deberían impartirse en inglés?

- Sí. Sería muy enriquecedor. En mi caso personal, yo aprendí mucho en mi research fellowship, en un hospital adscrito al Harvard Medical School en Boston.

-¿Sus libros se editan en papel o también en versión electrónica?

-Mis libros están disponibles en todos los formatos.

-¿Cómo ve el futuro panorama sanitario en Córdoba, con la próxima apertura de un cuarto hospital privado?

-La competencia que traerá la apertura del hospital Quirón es positiva.

-¿Tiene previsto editar pronto un nuevo libro sobre medicina?

-No quiero publicar nada más sobre medicina. Ahora estoy escribiendo una novela en español. Un trío amoroso entre un médico, un militar y una ejecutiva que tiene lugar en Algeciras, Madrid, Boston y Kabul. El protagonista de la novela es Ginés Pasarrienda y esta obra va a ser en parte autobiográfica.