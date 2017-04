Los primeros del Lego

Un equipo de ocho estudiantes cordobeses, de 13 a 16 años, será el único representante español en The First LEGO League Razorback Invitational, campeonato mundial en el que participan 72 equipos de todo el mundo y que se llevará a cabo del 18 al 21 de mayo de 2017, en el campus de la Universidad de Arkansas (Estados Unidos). Sin duda, el mundo LEGO cada vez está más presente en el ocio y educación de las actuales y futuras generaciones, de ahí que hayan surgido diversas propuestas para su aprendizaje en Córdoba y en todo el mundo. «El evento está organizado por el Programa de Ingeniería de Freshman en la Universidad de Arkansas y allí estos jóvenes cordobeses tienen mucho que aportar al mundo con sus ideas y con sus valores, después de haber pasado la fase provincial y nacional previa a este campeonato basado en la utilización para muchas materias del LEGO», señala Laura Aguirre, directora de la empresa B-WIT. Esta firma, centrada en formar a estos chicos, se dedica al desarrollo del talento a través del juego y los valores, influenciándose para ello de la filosofía scout (aprender haciendo, aprender jugando), pues no en vano ha sido creada y es dirigida por scouts.

Aguirre explica que «la FLL es un torneo internacional, en el que participan más de 1.400 equipos en España y más de 29.000 en todo el mundo. Los participantes tienen que demostrar su talento, no solo aplicando sus habilidades sino también su corazón y sus valores, pues la FLL es más que robótica, programación y resolución de problemas reales, es también valores personales y de equipo».

El equipo formado por estos ocho estudiantes se llama The Royale Eagle y los alumnos pertenecen a diferentes centros educativos de Córdoba y provincia. Según Aguirre, «los entrenamientos los realizan fuera de su horario lectivo, por las tardes y fines de semana para no afectar a sus estudios. En la final española, el equipo de Córdoba se hizo con el premio a la Cortesía Profesional, demostrando así sus valores como equipo, porque el éxito compartido sabe mejor y estos chicos tienen muy claro que ayudar a triunfar a los demás es ayudarse a sí mismos, pues donde otros ven competencia ellos han descubierto sinergias».

La directora de B-WIT destacó que «estos chicos han conseguido realizar un proyecto científico viable, demostrando su habilidad para desarrollar un robot autónomo y demostrando a su vez capacidad de emprendimiento». «En el mundo de la educación son muchos los que destacan la importancia de aprender jugando y haciendo que la enseñanza de materias básicas como Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (cuyo acrónimo en inglés es STEM) sea más divertido», recalcó esta emprendedora.

Laura Aguirre expuso que para poder desplazarse y participar en esta competición en Arkansas, este equipo necesita financiación. Para ello, han abierto una línea de financiación colectiva (crowfounding). Necesitan la ayuda de patrocinadores y empresas que decidan formar parte de este proyecto educativo, para que por primera vez un equipo de Córdoba pueda participar en una final internacional. Para ayudar económicamente está el enlace https://www.leetchi.com/c/bote-de-the-royal-eagles», explicó.