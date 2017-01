Los primeros del año

José Antonio Valentín Calderón y Sandra González Rubio no podrán olvidar jamás las campanadas de este año, un año que comenzó en el Maternal del Hospital Reina Sofía. Ellos son los padres de Álvaro, el primer bebé cordobés del 2017, que decidió que el día 31 de diciembre a las siete de la tarde era un buen momento para dar señales de que esta vez el Año Nuevo no sería como los demás. «Sandra comenzó a tener contracciones el sábado por la tarde», y fue a las 23.45 horas cuando esta pareja cruzó las puertas de Maternidad «mientras todos estaban viendo las campanadas», cuenta José Antonio. «Este año no nos hemos podido comer nosotros las uvas, pero siempre que sea por causas como esta, por la felicidad de tener un hijo, se perdona todo. El año que viene será». Esta alegría es una «alegría doble» para José Antonio y Sandra, ya que Álvaro es el primer hijo de esta pareja, de 37 (Sara) y 38 años (José Antonio), y el primer cordobés de este nuevo año.

Álvaro nació a las 07.10 horas de ayer, por parto natural y pesando 3’950 kilos, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Este primer bebé del 2017 se hizo esperar más de la cuenta, ya que en ningún otro hospital comarcal, ni en la Cruz Roja o San Juan de Dios, hubo ningún nacimiento hasta que el pequeño Álvaro vino al mundo.

Por otro lado, el primer nacimiento de Andalucía fue más madrugador que Álvaro. En este caso fue una niña, Carlota, al final de las campanadas (a las 00.00 horas de ayer) en el Hospital Comarcal de la Axarquía de Vélez-Málaga, al igual que el primer bebé de Valencia, Abdul Lahe, que también nació a las 00.00 horas, en Gandía. En Almería el primer bebé nacido en el año 2017 se llama Francisco Fernando, que nació tras un parto por cesárea, a la 1 de la madrugada de este domingo, en el Hospital de Poniente, en El Ejido, pesando 4’450 kilos y midiendo 58 centímetros. A la misma hora que Francisco Fernando, nació Leo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, por parto natural y pesando poco más de 3 kilos. En Granada, fue el Complejo Hospitalario de la capital el que se encargó de acoger a Laura. Una niña que ha venido al mundo tras un parto por cesárea a las 01.40 horas y con 3’400 kilos. Por otra parte, en Huelva nació en el Hospital Juan Ramón Jiménez, a las 02.50 horas, un niño llamado José Manuel, que pesó 3,150 kilos; mientras que en Cádiz, a las 04.00 horas del domingo, nació Iris, una pequeña gaditana de 3’880 kilos, en el Hospital de la Línea de la Concepción. Por último, en Jaén, Ishak decidió venir al mundo a las 08.55 horas, tras un parto natural en el Hospital San Agustín de Linares, según indicaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud. Este año, parece que el primer bebé cordobés ha querido ser uno de los más rezagados en querer conocer este mundo.