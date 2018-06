Los peligros de Lorenzo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Las horas dadas en el artículo ("entre 11h y 18h") corresponden a las del reloj o al sol ?? Pues no olvidemos que nuestro país tiene 2 horas de diferencia, de "adelanto" entre "el reloj" y la intensidad de la potencia energética del astro. O sea, que debería ponerse entre "13h y 20h". Nuestra estrella nos da vida, pero también tiene su peligro si cada cual no tiene cuidado con los rayos solares. Y protegerse es un mínimo. Quien descuida lo que tales rayos (incluidos los ultravioletas, que atraviesan nubes, parasoles y lo que se le ponga delante) nos afectan, tarde o temprano, la "carga" recibida durante toda nuestra vida nos pasa la factura. 20 minutos diatios fuera, incluido en la sombra, son suficientes. No hace falta tostarse como un carbón.