Panaderos por el mundo

«Para el país, el miércoles 25 de enero marca un antes y un después en la panadería española a nivel mundial porque, en ese ámbito, se ha reconocido que llevamos mucho tiempo desarrollando nuestros productos». Son palabras del mellariense, actual campeón de España de panadería y campeón de Europa en el año 2007, José Joaquín Roldán, que, junto al castreño Francisco Recio y el murciano Javi Moreno, ha conseguido el segundo premio en la prueba que, encuadrada dentro de la feria Sigep, se ha celebrado en la ciudad italiana de Rimini.

Los tres han competido, durante cuatro jornadas, contra los ocho mejores equipos procedentes de Holanda, Suiza, Italia, Japón, China, Israel y Perú, en la que ha sido la fase final del campeonato, que ha celebrado durante los dos años previos las fases de clasificación para su celebracion.

Organizado por el Club Richemont, los españoles -que estuvieron apoyados por el seleccionador nacional, Eduardo Crespo; por el director técnico Arturo Blanco y por el asesor técnico Yohan Ferrant- quedaron en segunda posición en el Bread in the City, que ganaron los italianos, ocupando el equipo suizo la tercera posición. No obstante, el denominado equipo Espiga obtuvo el primer premio en la categoría de presentación, al ser la suya la mejor de todo el concurso.

Los españoles han querido mostrar «que trabajamos con masa madre de cultivo» y, con ello, «lograr dos objetivos: por un lado, conseguir mayor sabor en todos los productos y, de otro, proporcionar salud a todos los consumidores», ha explicado Roldán, que ha añadido que en sus elaboraciones utilizaron productos basados en la dieta clásica mediterránea, como el jamón ibérico de la Denominación de Origen Los Pedroches -que fue adquirido en Fuente Obejuna-. La pizza de rabo de toro cordobés fue una de sus 18 elaboraciones. Tan cordobés como la mayoría que conforma este equipo ganador.

Tras conseguir el triunfo, el joven de Castro del Río Francisco Recio manifestó que «estoy muy contento, fue una sensación incomparable estar ahí arriba y que suene tu himno. Se te viene a la cabeza todo lo que has pasado y te acuerdas de todos tus seres queridos, los que están ahora y los que ya no están entre nosotros».

El panadero castreño afirma asimismo que «ahora toca seguir trabajando como si nada hubiera pasado, seguir aprendiendo de mis compañeros y seguir cosechando más éxitos».

La reflexión que realiza José Joaquín Roldán es que «tenemos más fácil que otros países conseguir este premio, ya que la materia prima existente en toda la geografía nacional es la más rica y variada».

El campeón de España de panadería también destaca que «llevamos diez años formándonos, tanto aquí como fuera y eso ha hecho que, en estos momentos, estemos a muy buen nivel». A nivel personal, subraya que este galardón supone «el reconocimiento al trabajo que hago, pero no solamente yo, sino todas las personas que me rodean, es una sensación de felicidad».

Entre los proyectos más inmediatos del Campeón de España de Panadería se encuentra el viaje que realizará junto a su padre -José Roldán-, hasta Sudamérica, lugar donde transmitirán sus conocimientos a los alumnos de sus cursos, en los que tambien mostrarán los productos de Don Roldán, elaborados en el obrador de Fuente Obejuna. Hasta allí se desplazarán a últimos de este mes y permanecerán durante 15 días.

Si quieren saber dónde se encuentra el futuro de la panadería española o quiénes llevan el nombre de la provincia de Córdoba, y más específicamente el de Castro del Río o Fuente Obejuna, por el mundo, recuerden los nombres de José Joaquín Roldán y Francisco Recio, jóvenes que comienzan a recoger el fruto de sus esfuerzos y que, sin duda, alcanzarán más éxitos.