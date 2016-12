David Bisbal: "Mi idea es acercarme a estilos musicales más universales"

Como pez en el agua, nunca mejor dicho. No es de extrañar que David Bisbal se haya aficionado a la soledad de las profundidades marinas viendo el revuelo que levanta a su paso. Con él no puedes andar dos metros sin verte rodeado de un enjambre de admiradores o curiosos. Lleva 15 años siendo actualidad permanente. Con o sin rizos. Y más cuando presenta nuevo disco. El más internacional y en el que más ha participado en la composición.

-¿Cada uno de sus discos suena un poco menos latino que el anterior?

-Nunca ha dejado de haber elementos latinos, pero yo mantengo siempre la idea de aproximarme a la actualidad musical y últimamente he ido por estilos más universales. Ya el idioma castellano los hace en cierta manera latinos y bueno, por otro lado, es curioso ver cómo ahora el sonido tropical viene también de países como Suecia.

-En clave tropical house, la canción ‘Hijos del mar’ le ha servido también para titular este sexto disco.

-Para mí, el mar es un medio protector en todos los sentidos. A veces, cuando he necesitado estar solo, he nadado y me he alejado de la costa. Últimamente me he aficionado mucho al submarinismo y no existe un lugar donde encuentre más paz que debajo del agua. Mi amistad con Miguel Lozano, que es el apneísta más importante que tenemos, y catalán por cierto, me inspiró para hacer también bajo el agua el primer video.

-Ha contado con Michael Pescasio, director de fotografía ‘La tormenta perfecta’. ¿Cuando usted se dio a conocer, se encontró en medio de una tormenta perfecta, pero al revés?

-¿Una ola a favor?

-Con todos los elementos. El lugar y el momento adecuados.

-Ha habido de todo. He tenido el mar en calma, he tenido olas a favor y he tenido olas, y de muchos metros, en contra. También me ha tocado luchar contras las inclemencias del tiempo. Este no es un mundo fácil, ni muchísimo menos.

-A día de hoy, cuando la gente ve imágenes suyas en el mar, ¿le imaginan más en las costas de Almería o en las de Miami?

-Yo creo que en Almería. Ya mi primer video, Ave María, lo grabé allí, justo en la misma playa donde se han rodado películas tan legendarias como Indiana Jones. En todos mis trabajos, Almería ha estado presente. Mi tierra siempre va conmigo por largas que sean las temporadas que pase fuera y me quedo perplejo cuando, por ejemplo, estoy cantando en México y veo en las gradas a una muchacha con una bandera almeriense.

-¿Qué ha sido más determinante en el fenómeno Bisbal, el vocalista o el animal escénico?

-No lo sé bien. Lo que sí tengo claro es que a mí me gusta, ante todo, disfrutar de la música sobre el escenario. Grabar un disco es maravilloso por todo el proceso creativo, pero no es comparable a lo que siento en directo.

-Y hablando de animales ¿Este es el año de ‘la cobra’?

-Intento llevarlo lo mejor posible (risas). Es algo que no va a nublar, ni muchísimo menos, la noche tan especial que viví. Fue preciosa y supongo que el tiempo borrará todo este aluvión de comentarios. Hay que tomárselos con humor y punto.

-En el concierto de reencuentro de OT recuperó algunos de sus característicos giros coreográficos que tenía relegados. ¿Los seguirá haciendo?

-Comenté en las redes sociales que no me había mareado tanto al dar la vuelta como creía y sí, los voy a repescar. En muchas canciones, sobre todo recientes, no pegan. Pero cuando esté en el Palau Sant Jordi, en algún momento seguro que los haré.