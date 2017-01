Más que una carrera

El deportista Fernando Plaza posee una gran capacidad de superación. Gracias al deporte, este cordobés de 43 años se ha sobrepuesto y adaptado a las graves consecuencias físicas y emocionales de dos accidentes, uno muy grave de moto en el año 2010. Fernando quería hacer algo importante para ayudar a personas con alguna discapacidad como la que le ha quedado a él o que estén padeciendo una enfermedad u otro problema que necesite de rehabilitación. En una carrera, este cordobés conoció la labor altruista que realiza la oenegé Sonrisa de Lunares y decidió que iba a colaborar con este colectivo. Sonrisa de Lunares lleva a cabo diferentes proyectos solidarios, entre ellos una clínica (en la calle Compositor Ramón Medina) para la dispensación de rehabilitación gratuita a menores con recursos escasos, debido a una enfermedad o discapacidad.

«A partir de los 6 años, los niños con enfermedades menos frecuentes o alguna discapacidad que requieren de fisioterapia y rehabilitación dejan de recibir atención temprana gratuita por parte de la sanidad pública, de ahí la importancia de que Sonrisa de Lunares haya decidido prestar este servicio. Hablando con un amigo se me ocurrió que podía recorrer toda España corriendo y en bicicleta y nació así el Desafío Transibérico 2018», dice Plaza. La iniciativa consiste en que, a partir de mayo del próximo año, este deportista tratará de completar en solitario 3.782 kilómetros en 38 días, realizando una ruta en forma de triángulo, con salida y llegada a Córdoba, cuyos vértices serán Santander, Tarifa y Portbou (Gerona).

«El objetivo es hacer unos 100 kiómetros diarios. El equivalente de recorrer la distancia entre Córdoba y Estambul, por ejemplo», explica Fernando Plaza. El primer día este atleta cubrirá corriendo y en bicicleta la distancia entre Córdoba y Alcaudete, y así irá pasando sucesivamente por todas las regiones españolas hasta regresar de nuevo a Córdoba. Para cumplir con este reto solidario, Sonrisa de Lunares y Fernando Plaza necesitan la colaboración de particulares o empresas que quieran aportar diversa infraestructura, en forma de donación altruista o como soporte publicitario. «Necesitamos una caravana para transportar el material; el gasoil y avituallamiento para completar el recorrido y que alguna compañía asegure a este corredor. También contemplamos la figura del acompañante virtual, que podrá donar un euro por cada kilómetro recorrido», indica Luis González, presidente de Sonrisa de Lunares. El teléfono de la asociación es el 957843520, para quien quiera ayudar.

El director deportivo de esta dura prueba solidaria es Fernando Blanco Lemons y también cuenta Fernando Plaza con el respaldo del deportista paralímpico cordobés Domingo García, que fue un gran apoyo para él cuando se dedicaba al levantamiento de pesas antes de sufrir el accidente de moto y también después, para superar ese siniestro.

«Mi mujer, María, y mi tercera hija, María José, de año y medio, también me aportan mucha fuerza para preparar el desafío. Me levanto de madrugada todos los días y corro 14 o 15 kilómetros. Y por la tarde hago 2 o 3 horas de bicicleta. Además, voy al gimnasio y quiero hacer natación, ya que tuve que descartar las pesas, que era lo que me gustaba, debido a que no puedo levantar peso. Después del accidente pasé por una depresión grandísima, ya que me quedaron muchas fracturas. Por eso, con este reto quiero ayudar a Sonrisa de Lunares, pero también reivindicar que en todas las carreras exista una categoría para personas con discapacidad con su palmarés y premios», añade Fernando Plaza.