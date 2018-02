Un maratón con corazón

Francisco Luis Zamora Mora, que recibió un trasplante de corazón en el hospital Reina Sofía en el año 2010, se convirtió el pasado domingo en el primer trasplantado cardiaco de Andalucía en correr un maratón, en concreto el desarrollado en Sevilla. Francisco Zamora, natural de Valdepeñas de Jaén y socio de la asociación de trasplantados de corazón de Andalucía (con sede en Córdoba), desconoce si algún otro paciente trasplantado cardiaco ha disputado un maratón a nivel nacional, pero se siente muy contento con su logro regional, ya que debido a la cardiopatía compleja que presentaba desde su nacimiento, en su niñez y principios de juventud no pudo practicar nada de deporte.

Francisco no es un iniciado en el mundo del atletismo, ni en el ciclismo. Desde que se repuso del trasplante cardiaco, y a pesar de la medicación que tiene que tomar, le dedica bastante tiempo a la actividad física y ha participado ya en un número importante de carreras populares.

Este deportista pertenece a la asociación Deporte y Trasplante de España y al club deportivo Trasplante Andaluz y con ambas entidades ha participado en diferentes campeonatos nacionales y mundiales de pacientes trasplantados. En los últimos campeonatos nacionales para pacientes trasplantados que se celebraron en Granada el año pasado, este jiennense, de 34 años, obtuvo tres medallas, en la categoría de 30 a 40 años. La presea de oro fue en la prueba de 400 metros lisos y luego obtuvo dos platas en la carrera de 5.000 metros y en el triatlón.

Con posterioridad, en los campeonatos mundiales para trasplantados de Málaga, que tuvieron lugar también el año pasado, Francisco Zamora quedó el tercero en el triatlón. En los campeonatos de Granada y Málaga coincidió Francisco con el trasplantado de corazón cordobés Paco Navarro, que obtuvo el oro en pádel en Málaga, y al que conoce porque forma parte como él de la asociación de trasplantados de Andalucía.

Sin embargo, aunque Francisco ya había corrido alguna media maratón, era la primera vez que se atrevía con un maratón, de 42 kilómetros y 195 metros. «Empecé a prepararme en noviembre para esta prueba y he contado con el apoyo de trasplantados de otros órganos, como David Laguna (que recibió un injerto renal). que son los que me orientaron con el entrenamiento que debía seguir. La estrategia que elegí fue ir a un ritmo lento y mantenerlo durante toda la carrera. A partir del kilómetro 35 me pesaban las piernas, pero logré acabar como cualquier otro corredor que no tiene un trasplante como yo», cuenta orgulloso Francisco.

La vida de este jiennense cambió de forma radical desde el trasplante, que se produjo el día en él que cumplió 27 años. Con once años se sometió a una operación en Granada, que le produjo una leve mejoría respecto a la cardiopatía que presentaba, pero poco a poco su salud se fue deteriorando, hasta que le plantearon como mejor opción de tratamiento el trasplante de corazón. Por eso, fue derivado al hospital Reina Sofía de Córdoba, que es la unidad de referencia para este tipo de trasplantes en Andalucía. «Desde que recibí el trasplante me cuido mucho porque fue un regalo de vida que me hicieron y tengo que velar por el mismo», resalta Francisco.

Para la presidenta de la asociación de trasplantados de corazón de Andalucía, Victoria Garrido, «el logro de Fran nos llena de orgullo y sirve de estímulo para otros pacientes. Además, permite reflejar la importancia de la donación de órganos para que otras personas vivan y sean felices».