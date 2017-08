«Los alimentos buenos no vienen envasados ni con etiqueta»

-‘Adelgazar para siempre’. Además de un título, muchos lectores se preguntarán si puede ser real.

-Es la idea. La idea es adelgazar para siempre. Ya que nos ponemos, que realmente hagamos un cambio en esa alimentación y que lo mantengamos. No sirve de nada adelgazar para un rato o para un mes o un año, sino que introduzcas esos hábitos alimenticios para siempre.

-Te pones a dieta, adelgazas, vuelves a recuperar el peso, incluso algún kilo de más. ¿La clave está en no abandonar nunca la dieta?

-Bueno, cuando hay un efecto rebote es porque mayoritariamente hemos bajado masa muscular. Entonces, si yo bajo masa muscular, bajo mi metabolismo masa, y mi cuerpo puede tender a recuperar esos kilos de más. La idea es que tú incorpores esos hábitos alimenticios en tu vida normal. Y es verdad que puede ser que un día te los saltes, pero lo importante no es lo que haces ese día, sino lo que haces el resto de los días del año.

-Entre sus consejos, propone no tomar hidratos de carbono solos.

-Sí. Aquí la idea es mezclarlos siempre con proteína para intentar mantener nuestros niveles de glucosa lo más constantes posible

-Ahora con el calor, debemos cuidarnos de los hidratos de carbono líquidos. Como zumos y gazpachos.

-A nivel de composición son magníficos. Pero es verdad que va a ser demasiado hidrato que va a entrar de golpe a mi torrente sanguíneo y más si tengo el estómago vacío. Y eso puede producir que mis células del páncreas segreguen insulina y podemos derivar a grasa. Entonces, cómo tenemos que tomar gazpacho. Lo ideal sería tomarlo no con el estómago vacío, sino ir combinándolo con el resto de los alimentos que hay en la mesa.

-No hay que comer y beber de todo. A ver, suprimamos.

-Vale. Hombre, de todo no, porque hay alimentos que no son saludables. Por ejemplo, ¿tendría que comer bollería industrial porque así como de todo? Pues no. Intentaría evitarla. O hay otros alimentos que están llenos de grasas saturadas, que no por el hecho de consumir de todo debería consumirlos. Yo siempre digo que los alimentos buenos no vienen envasados. No vienen con etiquetas. La fruta, la verdura, el pescado, la carne no tienen etiqueta.

-No conviene hacer deporte con el estómago vacío. ¿Tampoco comer después de hacer deporte?

-Lo ideal sería ingerir un poco de alimento y luego ponernos a hacer deporte para almacenar un poco de hidrato de carbono en el músculo en forma de glucógeno.

-La clave para adelgazar está, sobre todo, en no pasar hambre.

-Si pasas hambre, no funciona. O sea, tú puedes aguantar así una semana, dos, tres. La dieta se tiene que adaptar a ti y tú tienes que adaptarte a la dieta. No valen esfuerzos titánicos si luego estás pasando hambre o en un mes vas a recuperar el peso.

-Ha participado en numerosas películas haciendo engordar y adelgazar a actores. ¿Estos cambios tan bruscos de sobrepeso no pueden alterar el metabolismo, tener daños colaterales?

-Bueno, depende cómo lo hagas. Cuando a un actor de repente se le plantea que tiene que engordar 30 kilos, a veces se ponen muy contentos, porque dicen, qué bien, voy a poder comer todo lo que quiero y tal. Y luego se dan cuenta de que para engordar esos 30 kilos lo tienen que hacer de manera saludable. Y de hecho, nos hemos encontrado casos en los que las analíticas están mejor cuando estaban con sobrepeso que al principio, cuando estaban delgados

-En ‘Gordos’ dejó a Antonio de la Torre con un sobrepeso abundante. ¿Qué le costó más: engordar o adelgazar después?

-A Antonio es que le gusta mucho comer. Lo disfrutó mucho. Antonio fue de esos actores que se llevó una gran decepción cuando engordar no iba a ser a base de comer todo lo que quería. Antonio luego se recuperó muy bien también. Lo que hizo fue volver a sus hábitos normales y rápidamente los recuperó.

-¿Existen dietas milagro para quien, por ejemplo, quiera perder diez kilos para que le quepa el traje de boda y después volver sin más al estado primigenio?

-Eso no sirve. Y además yo digo siempre que los esfuerzos que no dan fruto producen melancolía.