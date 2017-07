José Ramos, en busca de la fama a través de la televisión

El cantautor cordobés José Ramos ha sido segundo finalista de la 8ª edición de Fantastic Dúo, el nuevo programa talent show de RTVE. El joven, de tan solo 23 años, ha conseguido «poner en pie al público» al ritmo de la música en la ronda final de la última gala del programa, según apunta este medio de comunicación nacional, gracias al dueto, con la banda Dvicio, de la canción Casi Humanos.

Según comenta Ramos, los coaches de este talent show bromeaban en directo y en redes sociales con que «el quinteto madrileño parecía haber encontrado su sexto miembro», ya que sus voces parecían confluir en perfecta armonía. El cantante destaca que está «eternamente agradecido» a la cadena y a los colaboradores, y se refiere a este espectáculo como «un programa novedoso», con «un formato distinto», que, por primera vez, «le ha ofrecido una oportunidad al espectador para que actúe con su grupo favorito». Todo ello, a través de un casting realizado mediante una App móvil.

–Con tan solo 23 años y ya ha tenido la oportunidad de haber participado en un programa a nivel nacional, con la visibilidad que ello conlleva. ¿Qué ha significado para usted?

–Sí, es cierto. En su momento no me imaginaba que esto podría haber llegado a ser posible. Fue indescriptible. De estar en tu casa grabándote con una App, a verte sobre un escenario con tu grupo favorito y con grandes referencias en el mundo de la música. Esta ha sido la primera vez que he tenido repercusión en un programa a gran escala. Y además, obtuve muy buena respuesta mediática y en redes sociales, ya que decían que teníamos registros de voz muy parecidos. Tanto fue así que los couches bromeaban con que Dvicio había encontrado «su sexto miembro».

–¿Por qué decidió presentarse al cásting?

–Decidí hacerlo porque me atrajo la idea de cantar con mi grupo favorito, Dvicio. Pensé que si no pasaba me divertiría y si lo hacía tendría una gran ventana abierta. El formato del programa daba un gran abanico de posibilidades, porque al final era el usuario el que elegía a través de una App. El cásting fue mediante la App y yo elegía qué canción quería cantar. Grabé varias piezas, primero canciones del grupo Fórmula 5, ya que así me lo recomendaron los organizadores del programa, y acabé siendo seleccionado por cantar Paraíso, de Dvicio.

–¿Cómo logró llegar tan lejos en este ‘talent show’?

–No fue tarea fácil. Conseguí ser el Fantastic Dúo de la semana en la primera fase del programa, cuando gané a varios retantes. Cada couch elegía a su candidato y tuve la suerte de que Dvicio me seleccionó a mí. Después, en la fase final fue la gran batalla, en la que nos retamos 4 cantantes de cada couch. Dvicio y yo superamos a Bebe y Antonio Carmona, con una puntuación de 242 puntos, con el dueto de Casi Humanos. Sin embargo, fue Rosario con Las Florecillas las que ganaron con la canción Gloria a ti, con 294 votos.

–¿Con qué momento se queda del programa?

–Diría que con las opiniones de los couches. En concreto, significó mucho para mí el comentario de Rosario. Recuerdo que, en la primera batalla de la primera fase del programa, ella dijo que «me quedaría con Ramos porque desprende mucha energía y, para la edad que tiene, se le ve muy espabilado».

–¿En qué momento musical se encuentra ahora?

–Continúo componiendo canciones autobiográficas sobre el amor y el desamor, la última que he creado ha sido Y ahora. Además sigo siendo miembro de la Orquesta Channel de Córdoba. Y en estos momentos, estoy buscando un sello musical para encontrar un hueco en el mundo de la música.

–¿Y con Dvicio?

–Estoy en contacto con ellos. Actualmente están de gira. Me han hecho la propuesta de compartir escenario con ellos próximamente.